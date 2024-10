Comme toujours, l'Epic Games Store permet de récupérer gratuitement des jeux sans débourser un centime. Pas besoin d'abonnement, contrairement à Prime Gaming. L'objectif est d'attirer un maximum de joueurs sur la plateforme et de fidéliser la communauté. Voici venu le temps de découvrir de se lancer dans le prochain jeu.

L'Epic Games Store régale toujours autant

Avant d’accueillir le prochain jeu gratuit Epic Games Store, n’oubliez pas que The Spirit and the Mouse est encore disponible jusqu’à ce soir, 17h00. Ce charmant jeu d’aventure, développé par Alblune, vous invite à explorer un petit village français où vous incarnez une souris nommée Lila. Votre mission : aider des esprits perdus tout en résolvant des énigmes et en restaurant la paix dans le village. Avec une ambiance douce et une direction artistique soignée, The Spirit and the Mouse est un jeu plein d’émotion qui saura ravir les amateurs d’expériences immersives.

Mais maintenant, un autre jeu original vous attend gratuitement sur l’Epic Games Store : Bear and Breakfast. Disponible du 3 au 10 octobre 2024, ce jeu de gestion signé Gummy Cat vous propose d’incarner Hank, un ours qui décide de se lancer dans la rénovation et la gestion d’un bed and breakfast au cœur de la forêt.

Le concept de ce jeu gratuit Epic Games Store ? Transformer une cabane abandonnée en un établissement accueillant pour vos clients tout en explorant les mystères qui se cachent dans la nature environnante. Entre la gestion quotidienne et les découvertes insolites, Bear and Breakfast vous promet un mélange rafraîchissant de simulation et d’aventure. C’est l’occasion parfaite de se détendre tout en s’amusant !

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Il faudra veiller à répondre aux besoins de vos clients, améliorer vos installations et découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de la forêt. En explorant les environs, vous rencontrerez des personnages amusants et devrez relever divers défis pour faire prospérer votre établissement. Ce jeu gratuit Epic Games Store de la semaine sera disponible du 3 au 10 octobre 2024, toujours à 17h, après quoi il cèdera sa place à une autre production. Là où nous devons généralement attendre l'après-midi pour découvrir l'identité du successeur, les datamineurs ont dévoilé en avance le nom du prochain cadeau fait par la boutique.

Du 10 au 17 octobre, toujours à la même heure, ce sera donc un titre plus méconnu qui sera offert. Outliver Tribulation de son nom mêle souls-like et jeu de tir à la troisième personne. Vous y incarnez une soldat qui se retrouve dans un royaume surnaturel où la mythologie africaine côtoie l'horreur de la survie. Un jeu gratuit très confidentiel, en atteste le peu de retour des joueurs, qui se comptent sur les doigts de la main. Les avis ne se sont pas fait attendre. Là où les titres indépendants ont un minimum d'aura, le prochain jeu gratuit Epic Games Store est perçu par beaucoup comme un fond de tiroir. Vous pourrez vous faire votre propre avis la semaine prochaine.

Source : EGS