Chaque semaine, l’Epic Games Store fait des heureux en offrant un ou plusieurs jeux gratuits. Un rendez-vous incontournable pour les joueurs PC qui peuvent se constituer une jolie collection dans leur bibliothèque numérique sans dépenser le moindre centime. C’est aussi l’occasion de découvrir certaines petites pépites que l’on n'aurait absolument pas calculées initialement. Il arrive parfois aussi que l’on se retrouve à finalement jouer à des jeux que l’on avait mis de côté depuis un bon moment, au point de les oublier jusqu’à ce qu’ils soient offerts.

En somme, l’Epic Games Store et ses jeux gratuits, on dit oui.

Deux jeux gratuits à récupérer dès maintenant !

La semaine dernière, ce sont d’ailleurs deux petits jeux hyper sympas qui ont été donnés, notamment Black Book, un petit jeu russe qui s’est rapidement fait un nom sur la scène indépendante. Une expérience inspirée de la mythologie russe qui s’appuie sur un gameplay mêlant jeu de cartes, RPG et aventure. Un jeu sombre et prenant. Le second titre quant à lui, Dodo Peak, était tout le contraire. Coloré, amusant, déjanté… ce jeu de puzzle et de plateforme nous met dans la peau d’un dodo, l’oiseau ancestral, qui doit sauver sa progéniture dans différents niveaux. Deux jeux, deux ambiances. Sachez que ces titres sont encore récupérables à l’heure où ces lignes sont écrites jusqu’à 17h ce jeudi 24 aout.

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store va faire des heureux

Mais aujourd’hui, l’Epic Game Store offre également gratuitement un jeu très apprécié des fans de stratégie en temps réel. Il s’agit de Homeworld : Deserts of Kharak, un STR donc, qui nous catapulte dans un futur alternatif alors qu’une anomalie a été découverte dans le désert austral. Notre mission, prendre les devants et partir en exploration.

Homeworld : Deserts of Kharak est une préquelle aux jeux Homeworld 1 & 2 que l’on ne présente même plus aux fans de jeu de stratégie. Le titre a d'ailleurs été développé par des vétérans de la franchise ayant également fait leurs armes sur la licence Company of Heroes, elle aussi très connue et appréciée des joueurs.

Sorti en 2016, Deserts of Kharak a rapidement fait son nid et les joueurs l'ont visiblement adoré, la presse aussi d’ailleurs. Le titre s’en tire avec une jolie note Metacritic de presque 80 et un très beau 8 côté joueurs pour plus de 200 avis. Pas mal du tout donc.

Le jeu nous met aux commandes de plusieurs unités différentes et nous demandera d’explorer des terres plutôt rudes en suivant le destin de Rachel, protagoniste bien connue de la franchise. Un jeu qui ravira les fans de la licence, les amoureux de STR et sera une porte d’entrée parfaite pour les néophytes. Vous pourrez récupérer le jeu dès aujourd'hui à 17h.

Quels sont les prochains jeux gratuit de l'EGS ?

C'est la question que tout le monde se pose désormais, mais pour l'heure, aucune information ne semble avoir filtré. Il arrive parfois que l'identité des jeux soit leakée juste avant qu'ils ne soient disponibles. Quoi qu'il en soit, nous devrions en avoir le cœur net d'ici peu. Sinon, il faudra patienter jusqu'à ce soir 17h pour savoir quels seront les prochains jeux gratuits de l'Epic Game Store qui, on le rappelle, ne seront quant à eux disponibles que le jeudi 31 août en fin de journée.