Qui dit jeudi, dit nouveau gratuit sur l’Epic Games Store. Vous connaissez la chanson par cœur depuis le temps maintenant, la boutique des papas de Fortnite y va de son et ses petits cadeaux chaque semaine. Celle passée était un peu particulière puisque l’éditeur a été contraint de revoir ses plans presque à la dernière minute. De la trilogie des premiers Fallout, les utilisateurs et utilisatrices sont passés à la suite d’un jeu indépendant qui n’a pas forcément trouvé grâce auprès du public. Qu’à cela ne tienne il sera remplacé dans quelques heures par un nouveau jeu gratuit.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Pendant qu’Epic Games enquête sur un hack massif supposé, le commun des mortels, lui, attend son jeu gratuit de la semaine. On ne sait toujours pas si des milliers de données sensibles des utilisateurs ont réellement été volées ou non, mais on a une certitude : celle du prochain cadeau de la plateforme. Pendant quelques heures encore, l’ensemble des utilisateurs peut récupérer Super Meat Boy Forever. Un titre qui était particulièrement attendu par les plus masos qui ont adoré le premier épisode, mais qui a fait le même effet qu’un saut mal placé à cause duquel on se fait scier en deux. C’est gratuit, donc difficile de se plaindre même si une petite anthologie des Fallout était plus aguicheuse. Dès cet après-midi, il laissera place à un nouveau jeu gratuit Epic Games Store : Aerial_Knight's Never Yield.

Un jeu en side-scrolling et en 3D prenant place dans une Tokyo futuriste ultra stylée et qui se repose sur des mécaniques se rapprochant d’un runner classique. Autrement dit, vous courez, vous sautez, glissez et autres acrobaties stylées pour éviter les obstacles ou autres menaces. De l’aveu des développeurs eux-mêmes, ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store s’adresse avant tout aux amateurs de speedrun et de challenge, même s’il propose une petite dimension d’exploration pour plaire aux joueurs plus occasionnels. Le titre étant méconnu, les retours sont peu nombreux, mais celles et ceux qui l’ont essayé s’accordent à dire que c’est un jeu assez fun, avec une bonne ambiance et une OST aux petits oignons mais avec peu de contenu. Aerial_Knight's Never Yield ayant été développé par une seule personne, difficile de faire la fine bouche.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 29 février 2024 au 7 mars 2024, toujours à 17h tapantes. Passé cette date fatidique, il sera ensuite remplacé par un autre cadeau. Lequel ? Impossible de le savoir pour le moment. S’il faut généralement attendre l’après-midi pour découvrir son identité, il est devenu fréquent que son nom soit lâché à l’avance. On sera quoiqu’il arrive fixé dans quelques heures.