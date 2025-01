Dernière ligne droite pour le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Depuis deux semaines maintenant, la plateforme permet à l’ensemble des utilisateurs de récupérer un jeu gratuit tous les jours. Cela passe par de grosses productions comme Control, The Lord of the Rings: Return to Moria, des titres marquants comme Dredge, Vampire Survivors ou Ghostrunner 2 et d’autres plus méconnues, mais non moins qualitatives. Le cru de 2024 aura été de très bonne facture, et ce n’est pas encore fini. L’événement a encore des cadeaux à distribuer jusqu’au 2 janvier 2025 et on sait déjà quel sera le premier jeu gratuit Epic Games Store de l’année.

Voici le premier jeu gratuit Epic Games Store de 2025

Toutes les bonnes choses ont une fin, même le calendrier de l’avent de l’EGS. Au total, les papas de Fortnite auront offert 16 beaux cadeaux à l’ensemble des joueurs PC et ceux à en devenir. Pour conclure 2024, la boutique a misé sur une excellente production française : SIFU. Le jeu d’action sera ainsi remplacé dès ce mercredi 1er janvier 2025 à 17h précise par un nouveau cadeau. Naturellement, les utilisateurs s’attendaient à ce que l’éditeur poursuive sur sa lancée pour commencer cette nouvelle année sur une excellente note. Comme chaque jour maintenant, l’identité du quinzième et avant-dernier jeu gratuit Epic Games Store de Noël a été dévoilée en avance. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, il s’agira de Kingdom Comme Deliverance, comme l’a révélé une nouvelle fois le datamineur Billbil-Kun.

Un RPG historique en monde ouvert qui se démarque de beaucoup de productions par son sens du réalisme et l'importance qu'il accorde à l'Histoire. Les joueurs suivent les mésaventures d'Henry, le fil d'un forgeron dont la vie va être bouleversée quand son village sera réduit en cendres. Le jeune homme se lancera alors en quête de vengeance de justice. Un jeu gratuit Epic Games Store certes imparfait, surtout à son lancement, mais très bon. Les amateurs du genre ont en tout cas adoré ce voyage en plein coeur de la Bohême du 15e siècle.

Quand sera disponible l'avant-dernier jeu gratuit de Noël ?

Ce quinzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera disponible du 1er au 2 janvier 2025, toujours à 17h tapantes. Passé ce délai, il laissera sa place au tout dernier cadeau de l’événement. Son identité restera un mystère pendant plusieurs heures encore, mais on sait déjà que son nom sera dévoilé un peu en avance. Comme d'habitude, on vous invite à surveiller la page recensant la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store. Elle sera mise à jour dès que l’identité du dernier cadeau sera tombée.