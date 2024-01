Le prochain jeu gratuit Epic Games Store a encore été dévoilé à l'avance et c’est un titre qui pourrait en rendre plus d’un accro. Voici quel sera votre cadeau du jour.

Dernière ligne droite pour le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Depuis presque deux semaines maintenant, la plateforme propose de récupérer un jeu gratuit tous les jours. Cela passe par des titres marquants comme Fallout GOTY, récents à l’instar de Ghostwire Tokyo et des productions indépendantes de grande qualité. Le cru de 2023 aura été franchement plus goûteux que celui de l’année passée et ce n’est pas encore fini. L’événement se prolonge jusqu’au 4 janvier 2024, avec un titre qui s’annonce assez marquant pour être disponible une semaine entière, mais on n’y est pas encore ! Dès cet après-midi, le quinzième jeu gratuit Epic Games Store sera déployé et comme à chaque fois son nom a déjà leaké.

Le quinzième jeu gratuit Epic Games Store déja connu

Les jeux gratuits tous les jours, c’est bientôt terminé. Au total, les créateurs de Fortnite auront offert 17 beaux cadeaux à l’ensemble des utilisateurs. Le dernier en date, Escape Academy témoigne de l’intérêt de la plateforme pour les plus petites productions originales, mais non moins excellentes. Justement, l’éditeur est bien parti pour continuer sur sa lancée aujourd’hui. Le jeu d’escape game sera remplacé dès ce mardi 2 janvier 2024 à 17h précise par un nouveau cadeau. Un cadeau plus si mystérieux que ça puisque son identité a été dévoilée à l’avance. Le quinzième jeu gratuit de ce calendrier de l’avent Epic Games Store ne sera autre que 20 Minutes Till Dawn.

Un petit bullet hell indépendant clairement inspiré par le succès d’un certain Vampire Survivors, mais avec sa propre identité et ses mécaniques. Le but du jeu est simple, survivre aux hordes de créatures lovecraftiennes pendant vingt minutes jusqu’à l’aube. Pléthore d’améliorations viendront vous permettre de créer des builds toujours plus uniques et surpuissantes pour l’ensemble des personnages débloqués, allant d’un ninja ou du magicien du feu. Un quinzième jeu gratuit Epic Games Store avec un gameplay jouissif et son petit côté addictif. Parfait pour se défouler le temps de quelques sessions.

Et pour l'avant-dernier jeu gratuit de l'événement ?

20 Minutes Till Dawn sera disponible gratuitement du 2 au 3 janvier 2024, toujours à 17h après quoi il laissera place à l’avant-dernier cadeau de l’événement. Un seizième jeu gratuit Epic Games Store sur lequel les joueurs risquent de se ruer tant c’est une pépite. Oui, ce mot veut tout et rien dire aujourd’hui, mais difficile de ne pas l’associer à l’excellent et poignant A Plague Tale Innocence. Les retardataires devraient donc pouvoir découvrir les premières aventures d’Amicia et Hugo gratuitement si l’on se fie au fameux leak qui a dévoilé l’identité des trois jeux précédents. Ce serait franchement un très beau cadeau avant le grand final non ?

A toutes fins utiles, vous pouvez aussi retrouver la liste complète des 17 jeux gratuits offerts pendant l'événement. Elle est systématiquement mise à jour.