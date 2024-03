Chaque semaine, l'Epic Games Store a une belle offre pour ses utilisateurs. La plateforme du géant américain propose de récupérer un ou plusieurs jeux... sans débourser le moindre centime. Vous comprenez sûrement pourquoi c'est aussi populaire. On rappelle tout de même qu'une fois récupéré, ces jeux restent dans votre bibliothèque à vie. A ce sujet, en ce moment, il est encore possible d'obtenir deux titres gratuitement. Par contre, ce beau cadeau ne va pas tarder à expirer, alors ne vous tournez pas les pouces : foncez !

Deux jeux gratuits à récupérer sur l'Epic Games Store, faites vite !

On démarre avec Invincible Presents : Atom Eve. Oui oui, la même Atom Eve que dans l'œuvre de Robert Kirkman. Est-ce qu'on est vraiment surpris de la sortie d'un tel jeu ? Le succès d'Invincible est si grand que ça allait forcément arriver un jour ou l'autre. Ceci dit, ça ne garantit pas une qualité digne de ce nom. Mais pour le coup, c'est un titre fort apprécié qui a su séduire grâce à son mariage astucieux entre un RPG et un visual novel. Pas besoin de connaître le comics ou la série animée pour s'y mettre, l'idée est de faire découvrir cette expérience au plus de monde possible. Et c'est encore gratuit sur l'Epic Games Store.

L'autre jeu accessible sans frais supplémentaires, c'est Call of the Wild : The Angler. L'opus baptisé « theHunter » a rencontré un sacré succès, mais cette suite se montre un peu différente. En effet, vous n'allez pas sortir le fusil pour abattre un cerf. A la place, vous allez devoir vous munir de votre meilleure canne à pêche pour récupérer du bon poisson frais. Le tout, dans un monde ouvert. La recette n'a peut-être pas aussi bien pris qu'avec son aîné, mais ça reste un jeu plutôt apprécié. Et puis bon, c'est gratuit sur l'Epic Games Store, alors on ne va pas faire la fine bouche.

Qui est le prochain jeu gratuit sur l'EGS ?

Si ça vous intéresse de les obtenir sans faire chauffer la carte bleue, alors il faut se presser. Pour cause, ils ne seront plus gratuits à compter du 28 mars à 16h00. Vous l'aurez compris, il ne vous reste que deux jours pour en profiter, ce qui est assez maigre. On peut vite les oublier, et passer à autre chose. N'hésitez pas à les récupérer sans plus attendre, au moins, ce sera conservé dans la bibliothèque. Vous pouvez toujours les garder pour plus tard, ça ne mange pas de pain.

Une fois n'est pas coutume, on va également procéder à une piqûre de rappel. Eh oui, après tout, on connaît déjà le nom du prochain jeu gratuit à venir sur l'Epic Games Store. Cette fois, il s'agit d'Islets, et il sera disponible à partir du 28 mars à 16h00. Pile au moment où les deux autres partiront. Pour information, l'offre expirera le 4 avril 2024 à 17h00. Ce serait dommage de le louper, étant donné qu'on est face à un metroidvania vraiment sympathique, et qui possède une direction artistique toute mignonne. Le gameplay est prenant, et on vous conseille donc d'y jeter un œil le jour J.