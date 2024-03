A force, on se répète, mais c'est nécessaire. Tous les jeudis, l'Epic Games Store renouvelle le ou les jeux gratuits qu'il propose. Ainsi, ça lui permet de varier son catalogue, et d'offrir un rendez-vous immanquable à ses utilisateurs. On connaît déjà le titre qu'on va pouvoir dès aujourd'hui, et ce, sans frais supplémentaires. Mais qu'en est-il du suivant ? Celui de la semaine prochaine ? Eh bien, sans surprise, il a été dévoilé au grand jour à cause d'un gros leak qui ne laisse presque aucune place au doute.

Voici le prochain jeu gratuit à venir sur l'Epic Games Store

Avant de passer à notre intéressé, sachez que dans la journée, il sera possible d'obtenir Islets sans faire chauffer la carte bleue. C'est le nouveau jeu gratuit sur l'Epic Games Store, et il est clairement à ne pas louper. Pour cause, il s'agit d'un excellent metroidvania où vous incarnez Iko, un petit personnage tout mignon, qui doit trouver le moyen de réunir plusieurs îles flottantes entre elles. Au cours de son aventure, il va faire de belles rencontres, et affronter des ennemis féroces. La direction artistique est un véritable régal, et le gameplay est engageant. En bref, ça vaut le coup d'y jeter un œil.

Islets ne sera plus accessible gratuitement à partir du 4 avril 2024. C'est à ce moment-là qu'il sera remplacé par un autre jeu, jusqu'au 11 avril à 17h00. Ce dernier a justement leaké, courtoisie du célèbre leaker bilbill-kun. Il vise souvent juste au sujet de l'Epic Games Store, alors on peut normalement lui faire confiance. En l'occurrence, il nous informe que la semaine prochaine, c'est The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition qui sera disponible sur le magasin, sans demander de mettre la main au portefeuille. Exactement comme en décembre dernier, mais cette fois, pour une durée plus longue.

On a tout de même affaire à une production signée Obsidian Entertainment, à qui on doit Fallout New Vegas, entre autres. C'est un studio dont la renommée n'est plus à présenter, même si ses jeux ne font pas toujours l'unanimité. Ce fut le cas de The Outer Worlds, une épopée spatiale où vos choix ont une réelle importance, et décideront du sort de votre système solaire. Ici, on est face à l'édition Spacer's Choice qui, en plus d'être optimisée pour les machines les plus récentes, comprend tous les DLC sortis à ce jour. On a hâte de le récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store.

Dernière chance pour récupérer deux jeux gratuitement

Tout ça ne doit pas vous faire oublier qu'il vous reste encore du temps pour récupérer deux jeux gratuitement. Mais c'est votre dernière chance, puisque l'offre expire... aujourd'hui. Vous avez d'abord Call of the Wild : The Angler. Un jeu idéal pour les amateurs de pêche. En prime, ça se déroule dans un monde ouvert. L'autre, c'est Invincible Presents : Atom Eve. Une nouvelle histoire dans l'univers façonné par Robert Kirkman, qui mélange RPG et un visual novel. C'est globalement un beau succès, alors ce serait dommage de passer à côté. N'oubliez pas qu'ils resteront dans votre bibliothèque à vie.