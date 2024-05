Il y a peu de temps, nous avons eu droit à deux jeux gratuits, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont encore disponibles pour un certain temps si vous n'avez pas pu en profiter pour X raisons. Plutôt pas mal, non ?

Comme toujours, les jeux gratuits pré-week-end de l'Epic Games Store sont encore disponibles pendant un certain temps après celui-ci. Cette fois-ci, c'est encore plus vrai que jamais, puisque vous pouvez en profiter jusqu'au 9 mai à 16h59. Vous avez donc largement le temps de voir si les titres vous plaisent ou non, ce qui pourrait vous convaincre (ou non) de continuer à y jouer après la date butoir.

Deux jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Le premier jeu du lot sur l'Epic Games Store est donc Orcs Must Die! 3. Soit est un jeu de stratégie et de défense de tours développé par Robot Entertainment. Sorti initialement sur Stadia en 2020 et plus tard sur d'autres plateformes, ce jeu est le troisième opus de la série Orcs Must Die!. Le joueur y incarne un apprenti sorcier ou une sorcière qui doit défendre différents bastions contre des hordes d'orcs et d'autres créatures monstrueuses. Le gameplay mélange action en temps réel et éléments de stratégie, permettant aux joueurs de placer divers pièges et armes le long des parcours pour arrêter les ennemis avant qu'ils n'atteignent un point crucial. La grande nouveauté de cet opus est l'introduction des War Scenarios, des batailles à grande échelle qui introduisent des éléments de siège, élargissant ainsi l'échelle et la complexité des combats. Pas mal pour se détendre.

Un jeu avec des chats

Le second sur l'Epic Games Store est Cat Quest 2. Un jeu d'action-aventure développé par The Gentlebros, sorti en 2019. C'est la suite du jeu Cat Quest et il continue d'explorer le monde fantastique de Felingard, ainsi qu'un nouveau royaume appelé les terres des chiens, Lupus Empire. Cette fois, le jeu permet à deux joueurs de jouer simultanément, chacun contrôlant soit un chat soit un chien. Le gameplay se concentre sur l'exploration de donjons, la résolution de quêtes et les combats contre divers monstres. L'histoire suit les deux royaumes en guerre alors que les joueurs doivent unir leurs forces pour vaincre un ennemi commun. Le jeu est bien reçu pour son humour, son style artistique, et son système de combat amélioré par rapport à son prédécesseur.