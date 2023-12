Le jour tant attendu par les amateurs de jeux gratuits sur l'Epic Games Store est enfin là. Chaque jeudi, la plateforme propose de nouveaux jeux gratuits, et cette semaine, contrairement à la précédente, elle n'offre pas un, mais deux titres. Ces deux jeux populaires, connus pour leur dynamisme, sont disponibles dès à présent.

Les jeux gratuits Epic Games Store du 7 décembre 2023 au 13 décembre 2023

L'Epic Games Store accueille les jeux gratuits du 7 au 13 décembre 2023. Le premier d'entre eux est GigaBash. GigaBash est un jeu de combat multijoueur en arène, développé par Passion Republic Games. Lancé le 4 août 2022, ce jeu propose aux joueurs d'incarner des kaijus, des monstres géants inspirés de films de kaijū classiques, dans des environnements entièrement destructibles. Les joueurs peuvent effectuer des attaques légères et lourdes, exécuter des mouvements spéciaux uniques, esquiver, effectuer des dashes aériens, et même projeter des bâtiments et des objets sur leurs adversaires. En infligeant des dégâts aux adversaires, les joueurs accumulent de l'énergie Giga. Avec suffisamment de cette énergie, le kaiju se transforme en monstre de classe "S", qui est plus fort et plus grand. Bref, le jeu parfait pour les fans de Godzilla.

Le jeu propose aussi un mode multijoueur local et en ligne. En mode bataille, les joueurs peuvent participer à des combats tous contre tous ou former deux équipes pour s'affronter. Bien que le jeu supporte jusqu'à quatre joueurs, il est également possible de jouer seul contre des personnages contrôlés par l'intelligence artificielle. De plus, "GigaBash" inclut quatre campagnes solo qui suivent l'histoire de quatre monstres : Gorogong, Pipijuras, Woolley, et Thundatross. Il y a également un mode Mayhem, qui est un mode festif où les joueurs peuvent compléter divers mini-jeux ensemble. Tout un programme.

Une autre pépite

L'autre jeu de la semaine de l'Epic Games Store est Predecessor. Un jeu d'action rapide qui combine des éléments de gameplay MOBA et FPS. Développé et publié par Omeda Studios, il a été lancé le 30 novembre 2022. Le jeu propose une variété de personnages, chacun avec ses propres capacités uniques et rôles. Par exemple, des héros tels que Gideon, Howitzer et Kallari démontrent des ensembles de compétences divers, allant des pouvoirs magiques aux attaques physiques, soulignant l'accent mis par le jeu sur le jeu stratégique et la maîtrise des personnages. Les joueurs peuvent s'engager dans divers rôles comme midlane, jungle ou support, en fonction du personnage choisi.

Un air de déjà vu ? C'est normal le titre utilise les assets de Paragon. Un MOBA d'Epic Games qui a cessé de fonctionner. Predecessor vise en fait à conserver l'esprit de Paragon tout en apportant des améliorations. Il cherche un équilibre entre une action rapide et la stratégie de jeu, avec une vision axée sur la création d'une connexion émotionnelle durable entre les joueurs et leurs personnages. Le jeu est fortement influencé par la communauté de Paragon et ses développeurs cherchent à impliquer activement cette communauté dans le processus de développement. Contrairement à Paragon, Predecessor met l'accent sur un monde plus développé et une narration plus riche​.