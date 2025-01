Après avoir gâté sa communauté durant les fêtes de fin d'année, l'Epic Games Store a repris ses bonnes habitudes pour 2025 ! Ainsi, comme chaque jeudi, la boutique vous fait cadeau d'un nouveau titre. Une fois n'est pas coutume, c'est un jeu gratuit bien noté qui sera mis à votre disposition dès ce soir. Ne loupez pas le coche, car il ne vous sera pas offert éternellement.

Un jeu gratuit pour remuer vos méninges sur l'Epic Games Store

Chaque jeudi, ce sont les chaises musicales sur l'EGS. Un jeu gratuit vient prendre la place du précédent à 17h pétantes ! Il vous reste donc quelques heures encore pour récupérer Turmoil, offert depuis le 9 janvier. Ne tardez pas, car un nouveau titre-cadeau va donc le remplacer cet après-midi et on peut vous dire qu'il est bien noté.

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store n'est autre qu'Escape Academy. Cette pépite indé signée Coin Crew Games vous invite à vous casser la tête. Pour la faire courte, il s'agit d'une sorte de simulateur d'escape game qui vous met au défi de sortir de la faculté. En somme, il vous faudra résoudre toute une série d'énigmes et de puzzles.

Il n'est pas impossible que le titre vous dise déjà quelque chose. De fait, il est régulièrement expérimenté par les streamers. Encore dernièrement, c'est Antoine Daniel qui s'attelait à la dure tâche de résoudre les casse-têtes d'Escape Academy. Et, tout comme lui, le nouveau jeu gratuit de l'EGS peut s'essayer à plusieurs ! Vous pouvez tout à fait vous attaquer au problème en solo comme en co-op en ligne ou en local.

Enfin, si le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store vous plaît, vous pourrez prolonger l'aventure ! D'une durée initiale de 5-6 heures, Escape Academy s'est aussi décliné en DLC. Il en existe deux, proposés séparément à l'achat sur la boutique : Escape from the Past (8,99 €) et Escape from the Island (7,99 €). À moins que vous n'optiez pour le Season Pass à 11,99 € pour bénéficier des deux à moindre coût.

Rendez-vous donc ce soir à 17 heures précise pour obtenir la version de base d'Escape Academy sur l'Epic Games Store. En attendant, il vous reste encore quelques heures pour avoir gracieusement Turmoil, un titre qui parlera aux amateurs du Far West.