Les jours s’enchaînent et les jeux gratuits avec. L’Epic Games Store a encore quelques cadeaux à distribuer et on sait quel sera le douzième du calendrier de l’avent.

Noël continue jusqu’en début d’année prochaine sur l’Epic Games Store. Depuis quelques semaines maintenant, la boutique offre des jeux gratuits tous les jours, et ce jusqu'au 2 janvier 2025. L’événement polarise chaque année la communauté des joueurs PC et il aura fait fort pour cette édition. The Lord of the Rings: Return to Moria, Control, Ghosturnner 2, Vampire Survivors, Dredge et de très bons titres parus cette année ont tous été offerts. Il y en a franchement pour tous les goûts, même si certains trouveront toujours à redire à cause des quelques exceptions qui avaient déjà pu être obtenues par le passé. Il ne reste désormais plus que quelques cadeaux à récupérer et on sait déjà quel sera le douzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

Voici quel sera le douzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël

Plus que cinq jeux gratuits EGS avant que la plateforme ne retourne à ses bonnes vieilles habitudes. Tous les ans, la boutique profite des fêtes de fin d’année pour remercier ses utilisateurs et appâter le chaland à grand renfort de cadeaux. L’éditeur saute aussi et surtout sur l’occasion pour mettre en avant des titres éclectiques de sorte qu’il y en ait pour tous les goûts et toutes les configurations. Productions moins gourmandes, sorties passées sous les radars cette année, titres qui ont marqué ces dernières années, l'Epic Games Store se lâche. Hier, la plateforme a par exemple capitalisé sur le très bon Kill Knight paru il y a quelques mois. Les joueurs avaient 24h pour récupérer ce bullet hell, mais il est temps de céder sa place au douzième jeu gratuit Epic Games Store. Il a encore une fois été dévoilé à l’avance et il s'agira d'Orcs Must Die 3.

Un très bon jeu qui avait déjà été offert plus tôt dans l'année. Pour rappel, cette licence iconique fusionne TPS et Tower Defense, le tout dans une ambiance comique. Le but du jeu est simple : éliminer des vagues d'orcs à l'aide de tout un tas d'armes et de constructions plus mortelles et loufoques les unes que les autres qui permettent de faire un vrai petit carnage. Si vous n'êtes pas familier avec le genre, pas de panique, ce douzième jeu gratuit Epic Games Store propose un mode histoire pour se familiariser avec ses mécaniques.

Quand sera disponible ce nouveau jeu gratuit ?

Ce douzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 29 au 30 décembre 2024, toujours à 17h. Passé ce délai il laissera sa place à un nouveau cadeau encore mystérieux à l'heure où ces lignes sont écrites. Comme toujours, son identité devrait cependant être dévoilée un peu en amont de l'heure fatidique. A toutes fins utiles, vous pouvez également retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent sur notre article récapitulatif. Il est constamment mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.

Source : Billbil-Kun