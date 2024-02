Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store est encore disponible, mais plus pour très longtemps. Et ce serait dommage de passer à côté de ce titre singulier et fort sympathique.

Après les 17 jeux gratuits offerts dans le cadre de son calendrier de l'avent 2023, l'Epic Games Store fait moins de cadeaux. Les fêtes de fin d'année étant passées, la boutique est redevenue un peu plus sage et se contente d'un ou deux softs par semaine, ce qui est déjà très bien en soi. Ces dernières semaines, les utilisateurs ont eu le droit à pas mal d'indés avec Sail Forth, Infinifactory ou LOVE. Des titres plus confidentiels mais souvent très bien accueillis par la communauté PC.

Doors Paradox disponible gratuitement sur l'Epic Games Store

C'est bientôt fini pour le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, Doors Paradox. Un titre indépendant de Big Loop Studios (Tiny Robots Recharged) et qui fait partie d'une trilogie. Avant cela, les développeurs ont en effet sorti Doors: Awakening et Doors: Origins sur Steam / mobile. C'est quoi au juste ? Un espace game à la cool avec son lot d'énigmes dans des dioramas 3D.

Pendant plus de 5 heures, vous allez donc résoudre des casse-têtes, ouvrir des portes bien mystérieuses pour en découvrir les secrets, puis voyager vers d'autres destinations différentes. Vous passerez ainsi d'une oasis, à une forêt réconfortante pour vous envoler vers le futur, mais sans DeLorean. En tout, vous visitez 13 domaines en compagnie de « l'incroyable guide temporel Zula », et d'une bande-son à l'ambiance féérique. Ce jeu gratuit Epic Games Store est encore disponible, mais plus pour longtemps.

Comme chaque semaine, il va y avoir une rotation et il va donc disparaître dès ce jeudi 8 février à 16h59. Une minute plus tard, à 17h00, deux autres softs prendront sa place. Doors Paradox semble valoir le coup si vous aimez le genre. Sur la boutique concurrente à l'Epic Games Store, Steam, cette production indé a reçu 92% d'évaluations sur les 651 avis publiés par les joueuses et joueurs. Beaucoup louent le côté sans prise de tête des énigmes, et de ce fait, l'accessibilité. Ici, nul besoin de vous faire des nœuds au cerveau durant des heures, normalement, puisqu'il peut même être apprécié par un public plus jeune. Dès lors, si vous cherchez la difficulté à tout prix, il ne sera certainement pas fait pour vous malheureusement.

Les prochains jeux gratuits

Qui fera suite à Doors: Paradox ? Les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store sont connus depuis quelques jours. Pour le coup, il y a une bonne surprise étant donné que la boutique va offrir deux titres. Le premier est une très grosse pépite du visual novel, Doki Doki Literature Club Plus! Un jeu qui a notamment été acclamé pour sa capacité à surprendre les joueurs. Et ça a fait mouche auprès des utilisateurs Steam avec 96% d'évaluations positives sur 21 226 retours. Le second, c'est Lost Castle, un action-RPG avec une touche beat'em up qui se défend également très bien d'après les avis que l'on trouve sur la plateforme de Valve.