Epic Games propose actuellement quatre packs de DLC gratuits pour Crime Boss: Rockay City, un jeu développé par INGAME STUDIOS et publié par 505 Games. C'est une occasion en or de revenir sur le jeu qui avait plusieurs défauts à sa sortie, mais qui permet tout de même d'en corriger certains, notamment au niveau du contenu. Voilà ce que l'on sait.

Une masse de DLC gratuits sur Epic Games Store

Epic Games propose actuellement quatre DLC gratuits pour Crime Boss: Rockay City. Le premier, Cagnali's Order, plonge les joueurs dans une nouvelle intrigue où ils doivent contrer une armée de robots dirigée par Cagnali Industries. Ce DLC inclut des braquages innovants, une bande-son thématique, et des missions coopératives, offrant une expérience de jeu enrichie avec des éléments de science-fiction des années 90.

Le Pack Heavy Hitters ajoute des armes et équipements puissants, permettant aux joueurs de renforcer leur arsenal pour affronter des ennemis toujours plus redoutables. Ces nouveaux ajouts sont conçus pour offrir un avantage significatif lors des missions.

Le Coupe d'or du Dragon se concentre sur l'événement prestigieux du même nom. Ce DLC propose des éléments et des missions thématiques, offrant des défis uniques et des récompenses exclusives. Les joueurs peuvent s'attendre à des scénarios captivants autour de cet événement.

Enfin, le Pack d'armes tactiques introduit une variété d'armes conçues pour une approche plus stratégique des missions. Ces armes permettent aux joueurs de planifier et d'exécuter leurs opérations avec une précision accrue, transformant leur manière d'aborder les combats. Pour récupérer tout ceci, c'est via ce lien Epic.

Ces contenus additionnels gratuits enrichissent l'expérience de Crime Boss: Rockay City en ajoutant de nouvelles dimensions et en offrant aux joueurs de nombreuses opportunités de découvrir des aspects inédits du jeu. Disponible sur l'Epic Games Store, cette offre permet aux joueurs de diversifier leur gameplay sans frais supplémentaires. Et puis cela permet de lui offrir une belle seconde vie/jeunesse. Car il faut bien admettre que le titre a eu quelques difficultés lors de son lancement. On vous en dit plus au sein de notre TEST sur le sujet.