Les jours défilent et les jeux gratuits avec. Le dixième cadeau du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store est d’ores et déjà connu et il est encore une fois très apprécié des joueurs.

Vous avez peut-être ouvert tous vos cadeaux, mais Noël continue jusqu’en début d’année prochaine sur l’Epic Games Store. C’est un rendez-vous annuel désormais, la boutique des papas de Fortnite offre une quinzaine de jeux gratuits. Pour cette édition 2024 du calendrier de l’avent, les festivités sont prolongées jusqu’au 2 janvier 2025 avec un total de 16 titres à la clé. L’événement a démarré sur une excellente note avec une adaptation récente de l’univers du Seigneur des Anneaux, l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année dernière, la sensation de 2022 et quelques autres titres franchement appréciés. Certains trouveront toujours à redire sur certains titres, alors même que c’est gratuit, comme ce fut le cas pour le cadeau de Noël, Control, qui a eu le malheur d’avoir déjà été offert il y a quelques années de cela.

La question qui brûle toutes les lèvres, c’est quel sera le suivant ? Le dixième jeu gratuit Epic Games Store a, semble-t-il, déjà été dévoilé en avance.

Le dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

Le calendrier de l’avent EGS approche doucement, mais sûrement de sa fin. Il ne reste plus qu’une semaine pour se régaler de jeux gratuits. Le neuvième est un jeu indépendant frénétique et franchement très bon en son genre : Ghostrunner 2. Il sera disponible jusqu’à 17h tapantes ce vendredi 27 décembre 2024 après quoi il cédera sa place à une toute nouvelle production. Un dixième jeu gratuit Epic Games Store dont l’identité sera restée mystérieuse presque jusqu’à la dernière minute, mais c’était sans compter sans notre leaker nation Billbil-Kun qui l’a dévoilé un peu avant l’heure fatidique. Pas besoin de faire durer le suspense, il s’agira de l'excellent HOT WHEELS UNLEASHED.

Lors de sa sortie en 2021, ce dixième jeu gratuit Epic Games Store avait tout d’une excellente surprise pour les amoureux de la licence. Véhicules de notre enfance, technique solide, du fun à revendre appuyé par un feeling efficace et un gameplay plus exigeant qu’il n’y paraît… ça aurait pu être un sans faute si le contenu lors du lancement n’avait pas été aussi maigrichon. Les développeurs ont entre-temps corrigé le tir avec des mises à jour de contenus gratuites et un éditeur de circuits complet qui permet une rejouabilité sans pareille. Résultat, les joueurs d’aujourd’hui sont en terrain conquis, en attestent les milliers d’avis très positifs sur Steam.

Quand sera disponible le prochain jeu gratuit ?

Ce dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera donc disponible du 27 au 28 décembre 2024, toujours à 17h. Passée l’heure fatidique, il sera remplacé par un autre cadeau et son identité reste encore secrète à l’heure où ces lignes sont écrites. Pour mémoire, vous pouvez retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent sur notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que le prochain nom sera dévoilé avec un peu d’avance.

