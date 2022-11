On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Les deux nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store sont désormais disponibles, et ils sont très appréciés des joueurs.

On connaît le rituel sur le bout des doigts depuis le temps. Chaque jeudi après-midi, il est l’heure d’aller récupérer son ou ses jeux gratuits Epic Games Store. Après avoir mis en avant quelques licences cultes confortablement installées depuis des années, la boutique PC offre deux cadeaux plus confidentiels. Ne vous trompez pas, ils sont tout autant appréciés des joueurs.

Les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

Depuis quelques années maintenant, le jeudi est synonyme de jeux gratuits pour les joueurs PC. L’EGS régale ses utilisateurs chaque semaine avec ou plusieurs titres offerts. Dernièrement, la boutique des créateurs de Fortnite a en effet frappé fort en offrant Fallout 3 ou encore Warhammer 40,000 : Mechanicus. Aujourd’hui, l’éditeur retourne à ses bonnes vieilles habitudes en profitant de son aura pour faire découvrir des jeux plus confidentiels.

Du 3 au 10 novembre prochain, les joueurs peuvent donc récupérer deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store : Filament et Rising Storm 2 : Vietnam. Le premier s’axe autour de casse-tête complexes à résoudre. Tous sont basés sur des câbles qui vous aideront à découvrir ce qui est arrivé à l’équipage de l'Alabaster.

Le second quant à lui est tiré de la série Red Orchestra et implique par conséquent des batailles à grande échelle pouvant réunir jusqu’à 64. Au programme, 20 cartes, différentes armées comme le Corps des Marines, les PAVN/NVA, les NLF/Vietcong, les forces australiennes et l’ARVN. 4 hélicoptères pilotables, des mines et des pièges seront également mis à disposition pour tenter de prendre l’avantage sur ses adversaires. Si leurs noms confidentiels ne vous disent rien, ces deux jeux gratuits de l'Epic Games Store sont tous deux très bien notés avec un score minimum de 90% sur Steam.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Et la semaine prochaine ? Quel est le programme ? Filament et Rising Storm 2 : Vietnam seront remplacés par Alba - A Wildlife Adventure et Shadow Tactics . Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront donc disponibles du 10 au 17 novembre prochain, toujours à 17h, heure française.

Alba - A Wildlife Adventure est un jeu d'aventure en monde ouvert par les créateurs de Monument Valley. Votre mission : préserver une île en formant un groupe de bénévoles.

Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et réalise qu'elle doit intervenir au plus vite.

Shadow Tactics est un titre tactique à la Commandos avec une dose d'infiltration. Une épopée en plein Japon Féodal.