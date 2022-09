Après l’annonce des jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming, place à ceux de l’Epic Games Store. Deux nouveaux cadeaux sont disponibles sur la boutique des créateurs de Fortnite. Malheureusement, les joueurs ne sont pas convaincus par ce choix.

Les nouveaux jeux gratuits Epic Games Store sont disponibles

Vous connaissez le rituel par cœur maintenant. Chaque jeudi à 17h, c’est l’heure des jeux gratuits de l’Epic Games Store. La semaine dernière, la boutique PC avait fait des heureux en offrant ARK: Survival Evolved et Gloomhaven. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les nouveaux titres ne sont en effet pas au goût de plusieurs joueurs, jugés trop faibles voire pas assez intéressants par rapport à ce qui a pu être proposé dernièrement.

Du 29 septembre au 6 octobre à 17h, comme toujours, les joueurs peuvent en effet récupérer Drone Racing League Simulator et Runbow sur l'EGS. Le premier est un jeu de course de drones et un simulateur en vue subjective qui s’adresse avant tout aux amateurs de la discipline. Au programme, des pistes utilisées par de vrais pilotes de DRL, avec quelques surprises à chaque saison. Le second, est party game dément sorti originellement en 2016. Runbow peut accueillir jusqu'à 9 joueurs et propose plein de modes de jeu, de contenu ou autres cosmétiques en tout genre.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Forcément, les déçus attendaient avec impatience l’annonce des prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store. Quels seront-ils ? Les deux titres mal aimés seront remplacés par Rising Hell et Slain: Back From Hell. Le premier est un jeu de plateformes à déroulement vertical sous forme de rogue-lite.

Au programme, de l'action des riffs de heavy metal gothiques. Le second puise également ses inspirations dans ce genre musical en y incorporant des combats arcade, du gore et des puzzles. Ces deux jeux gratuits de l’EGS seront disponibles du 6 au 13 octobre, toujours à 17, heure française.