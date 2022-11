On connaît la chanson par cœur depuis le temps. Chaque jeudi est synonyme de jeux gratuits pour les joueurs PC. De façon hebdomadaire, l’Epic Games Store ne cesse de gâter les membres inscrits avec pléthore de cadeaux, voici ceux de la semaine avec une licence très appréciée des amateurs de films d’horreur.

Les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

C’est bientôt l’heure des jeux gratuits Epic Games Store. Comme chaque semaine à 17h tapantes, il sera possible de récupérer et de garder à vie deux nouveaux titres. Au programme du 17 au 24 novembre 2022 : Evil Dead: The Game et Dark Deity. Issu de la licence éponyme qui a fait frissonner de nombreuses personnes, le premier se présente comme un jeu multijoueur asymétrique. D’un côté quatre survivants qui peuvent incarner Ash Williams ou l'un de ses camarades du film, de l’autre l’un joueur qui devra les chasser en étant le démon de Kandar. Pour survivre, vous disposerez de tout un arsenal. Fusil à canon scié, tronçonneuse, fendoirs et bien d'autres armes sont mises à disposition pour vous déchaîner contre les armées des ténèbres.

Dark Deity quant à lui emmène les joueurs au cœur de Terrazael, un monde déchiré par les guerres et les arcanes secrets interdits. Et oui, l’un des jeux gratuits Epic Games Store de la semaine est encore un titre en tour par tour axé sur la tactique et la stratégie. Dans ce cadeau hebdomadaire, vous menez donc un groupe de soldats dans une quête visant à mettre fin aux conflits et aux cataclysmes surnaturels. Mettez à l’épreuve vos talents tactiques et contribuez à l’avènement de légendes que vous suivrez dès leurs débuts et cependant 28 chapitres. Au programme, plus de 30 personnages jouables, tous avec leur propre histoire, et plus de 54 classes uniques. Rien que ça. Notons que ce jeu gratuit a cependant reçu un accueil assez mitigé des joueurs comme des critiques.

Un cadeau bonus cette semaine

En plus de ces deux jeux gratuits Epic Games Store, les joueurs peuvent d’ores et déjà récupérer un joli bonus pour Rumbleverse, le Brawler Royal de l’éditeur. Ce pack épique pom-pom comprend tout un lot de cosmétiques épiques autour du thème à savoir le haut, la jupe, les tennis, les nattes, le mégaphone, du maquillage et les pompons. A cela s'ajoute un fond, des bordures de carte de titre inédites et surtout 20 minutes de booster de renommée en jeu. Un joli bonus qui pourra lui aussi être obtenu gratuitement jusqu’au 24 novembre à 17h.

Quant aux prochains jeux gratuits Epic Games Store ils seront annoncés dès cet après-midi toujours à la même heure. Nous mettrons donc à jour cet article dès qu'ils seront connus.