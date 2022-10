Après l’annonce des ajouts du Xbox Game Pass plus tôt dans la semaine, place aux jeux gratuits de l'Epic Games Store. Deux nouveaux cadeaux et ils s’adressent à un public bien particulier.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store disponibles

Chaque jeudi à 17h, c’est l’heure des jeux gratuits de l’Epic Games Store. La semaine dernière, la boutique PC avait laissé de nombreux joueurs déçus avec des titres qui n’étaient pas au goût de tous. Aujourd’hui, l’éditeur de Fortnite revient avec deux nouveaux cadeaux qui feront de l'œil aux amateurs de métal. Du 6 au 13 octobre à 17h, ce sont Rising Hell et Slain: Back From Hell qui peuvent être récupérés.

Le premier jeu gratuit de l’Epic Games Store se présente comme un titre à déroulement vertical prenant la forme d’un rogue-lite aux pixels plutôt chatoyants. Il repose sur l'action des riffs de heavy metal gothiques, des combats de boss contre d'anciens démons gigantesques tels que Dagon, Belzébuth et plusieurs modes de jeu (Campagne et Défi) proposant tous deux des classements spécifiques.

Slain: Back From Hell puise également ses inspirations dans le heavy metal. Plus orienté arcade, le jeu gratuit de l’EGS vous met dans la peau de Bathoryn, un héros damné dans un monde gothique cherchant à libérer six mondes maudits de l'emprise de seigneurs meurtriers. Au programme, du combat rapproché qui se veut exigeant, une bande-son interprétée par Curt Victor Bryant, ex-membre de Celtic Frost et 6 heures de chaos et de gore aux inspirations métal.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'EGS ?

Quid de la semaine prochaine ? Rising Hell et Slain: Back From Hell seront remplacés par ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Une aventure rogue-like adaptée du duo iconique des années 90 de l'ère Mega Drive. Un retour qui avait jugé ringard dans nos colonnes. Il reprend en effet son gameplay de l'époque sans véritablement y apporter de modernité.

Ce ne sera clairement pas le jeu gratuit Epic Games Store le plus mémorable. Reste à savoir s'il sera accompagné d'un second cadeau ou non. Quoi qu'il en soit, il sera disponible le 13 au 20 octobre, toujours à 17h.