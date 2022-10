Depuis quelques années maintenant, jeudi rime avec jeux gratuits. Comme chaque semaine, les joueurs PC peuvent récupérer leur cadeau hebdomadaire sur l’Epic Games Store. Aujourd’hui, l’éditeur américain offre deux titres dont l’un est issu d’une licence très populaire.

Les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

On connaît le rituel par cœur maintenant. A 17 heures tapantes, il est l’heure d’aller récupérer ses jeux gratuits de l’Epic Games Store. La semaine dernière, la boutique des créateurs de Fortnite a frappé fort en offrant Fallout 3 et l’ensemble de tous ses DLC. Pas de RPG aussi culte pour clore le mois d’octobre mais une licence particulièrement appréciée de ses fans et une sortie toute récente. Dès ce 27 octobre, et ce jusqu’au 3 novembre, les joueurs PC peuvent télécharger gratuitement Saturnalia et Warhammer 40,000: Mechanicus.

Salué par la critique et les joueurs, Warhammer 40,000: Mechanicus est un jeu tactique en tour par tour avec une grande richesse de gameplay. Paru originellement en 2018, ce jeu gratuit de l’EGS vous met à la tête de l'Adeptus Mechanicus, l’une des forces humaines les plus technologiquement avancées de l'Imperium. Lors des combats, chaque décision influencera le cours de votre mission et l’avenir de votre Ark Mechanicus, vous orientant également vers diverses fins différentes.

Saturnalia quant à lui est une sortie day one. Disponible dès aujourd'hui, le jeu d’horreur et de survie plongera les joueurs au cœur de routes labyrinthiques changeant à chaque fois que vous perdrez tous vos personnages. Tout comme les personnages d’un film, vous serez amené à explorer un village isolé aux rituels anciens où rien ne se passera comme prévu.

Quels sont les prochains jeux gratuits EGS ?

Et la semaine prochaine ? Quel est le programme ? Saturnalia et Warhammer 40,000: Mechanicus seront remplacés par Filament et Rising Storm 2: Vietnam. Le premier vous demandera de résoudre des casse-tête complexes basés sur des câbles qui vous aideront à découvrir ce qui est arrivé à l’équipage de l'Alabaster.

Rising Storm 2: Vietnam, opus de la série Red Orchestra, vous plongera dans batailles à grande échelle réunissant jusqu’à 64 joueurs sur plus de 20 cartes. Armée américaine et Corps des Marines, PAVN/NVA, NLF/Vietcong, forces australiennes et ARVN, plus de 50 armes, 4 hélicoptères pilotables, mines, pièges et tunnels sont au programme. Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles du 3 au 10 novembre prochain, toujours à 17h, heure française.