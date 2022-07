C’est un rendez-vous incontournable pour les joueurs PC depuis quelques années : c’est l’heure des deux jeux gratuits de l’Epic Games Store. Au programme, un FPS réaliste et un jeu de gestion dans un univers de fantaisie.

On connaît le rituel par cœur maintenant. Nouvelle semaine, nouveau jeudi, nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Après avoir offert deux jeux issus de licences cultes, la boutique des créateurs de Fortnite lève un peu le pied avec deux titres plus confidentiels.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont dispo

Comme chaque jeudi à 17 heures tapantes, c’est l’heure de la double dose de cadeaux. Les deux nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store sont désormais disponibles. Au programme cette semaine : d’un côté de la fantaisie et de la gestion et de l’autre un FPS réaliste se déroulant pendant la Première Guerre mondiale. Les deux titres seront disponibles jusqu’au 28 juillet à 17h, heure française.

Shop Titans : à cheval entre le jeu de simulation et de gestion et le RPG, ce titre plonge les joueurs dans un monde de fantaisie où ils doivent construire leur propre boutique. A eux de fabriquer et vendre le matériel dont les valeureux héros de ce monde ont besoin pour leurs aventures. Épées, armures, potions … plus les objets seront de qualité, plus des personnages hauts en couleur viendront s’approvisionner dans leur boutique.

Tannenberg : jeu de tir grandeur nature où 64 joueurs s’affrontent dans de grandes batailles ayant pour ambition de recréer l'action authentique de la Première Guerre mondiale. Au programme, sept escouades, huit cartes imposantes et 50 armes. La panoplie complète pour offrir une liberté tactique.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Quels seront les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store ? Shop Titans et Tannenberg seront ensuite remplacés par un seul cadeau : Lawn Mowing Simulator. Un titre de simulation qui consiste simplement ... à tondre des parcs et des jardins. Il vous permet de conduire « d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux et de développer votre entreprise de tonte ».

Ce prochain jeu gratuit de l’EGS pourra donc être récupéré à partir du 28 juillet à 17h, heure française, et jusqu’au 4 août au même créneau horaire.