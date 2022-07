Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Et pour sa première sélection de juillet, l’éditeur de Fortnite offre généreusement deux cadeaux, dont FPS qui a sa popularité.

Les deux jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

L’heure est aux cadeaux sur l’EGS. La boutique de l’éditeur propose comme chaque jeudi un nouveau duo de jeux gratuits sur PC qui peuvent être récupérés à vie. Du 7 juillet au 14 juillet à 17h, c’est un gros FPS et un jeu de cartes RPG qui peuvent être obtenus.

Ancient Enemy : jeu de cartes RPG très bien accueilli au sein des amateurs du genre. Le titre se déroule dans un monde en proie au chaos, où les forces du mal règnent en force. Les joueurs doivent résoudre des énigmes, prendre des décisions tactiques et surtout combattre des hordes d’ennemis dénaturés dans des combats au tour par tour qui s’inspirent du solitaire.

: jeu de cartes RPG très bien accueilli au sein des amateurs du genre. Le titre se déroule dans un monde en proie au chaos, où les forces du mal règnent en force. Les joueurs doivent résoudre des énigmes, prendre des décisions tactiques et surtout combattre des hordes d’ennemis dénaturés dans des combats au tour par tour qui s’inspirent du solitaire. Killing Floor 2 : un FPS anthologique paru initialement en 2016. Le titre se déroule un mois à peine après les événements du premier opus. L’Europe continentale est désormais complètement ravagée par les clones des spécimens, appelés les Zeds. Un jeu multijoueur qui peut se jouer jusqu’à 6 en coopération. Les équipes incarnent à tour de rôle les humains et les créatures. De beaux massacres en perspective.

Et pour la semaine prochaine ?

Killing Floor 2 et Ancient Enemy seront ensuite remplacés par un seul et unique jeu la semaine prochaine : Wonder Boy: The Dragon's Trap. Une version remasterisée du jeu culte avec des animations redessinées à la main, une bande-son réorchestrée, trois niveaux de difficulté et la possibilité de switcher entre la version moderne et l'originale à tout moment. Ce prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store sera donc disponible à partir du 14 juillet à 17h et ce jusqu'au 21 juillet à la même heure.