Les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store sont d’ores et déjà disponibles. Ce serait bête de passer à côté puisqu’ils sont tous les deux très bien notés et l’un d’eux permet même de faire un geste pour la nature.

Le jeudi, c’est jeu gratuit sur l’Epic Games Store. Depuis son ouverture il y a quelques années, la boutique des créateurs de Fortnite a trouvé l’astuce imparable pour faire venir les joueurs sur son site : offrir un ou plusieurs titres à celles et ceux qui s’inscrivent simplement. Une manœuvre qui lui a permis de se faire une renommée instantanément, tout en gâtant continuellement les utilisateurs. Et cette semaine, les jeux gratuits EGS sont une nouvelle fois de qualité.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store disponibles

C’est presque devenu une seconde nature chez les joueurs PC. Chaque jeudi à 17 heures tapantes, rendez-vous sur l’Epic Games Store pour récupérer ses jeux gratuits. Des titres qui, on le rappelle, peuvent être gardés à vie. La seule condition pour les obtenir c’est d’avoir un compte et de les mettre dans le panier avant qu'ils ne soient remplacés. Du 10 au 17 novembre, ce sont donc deux nouveaux jeux gratuits EGS qui sont disponibles. Ce serait bête de passer à côté tant ils sont d’excellente facture.

Shadow Tactics Blades of the Shogun

D’un côté, Shadow Tactics : Blades of the Shogun, jeu de tactique et de furtivité sorti en 2016 ayant eu un véritable carton critique. Un succès rencontré également auprès des joueurs puisqu'il cumule les dizaines de milliers notes « extrêmement positives » chez la boutique concurrente. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store vous plonge au Japon, en 1615. Un nouveau shogun a pris le pouvoir et fait appel à cinq spécialistes aux talents en assassinat et espionnage d’exception. Leur objectif, mettre à mal toute conspiration ou rébellion. Aux joueurs de diriger cette équipe de choc et choisir leur approche pour mener à bien leurs missions, qui deviendront plus ardues au fil des heures.

Alba : A Wildlife Adventure

Plus doux et pacifiste, Alba : A Wildlife Adventure a fait sensation sur la scène indépendante lors de sa sortie. Par les créateurs de Monument Valley, cette petite pépite vous met dans la peau d’une enfant venue rendre visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Elle s’attendait à passer un été paisible à vagabonder dans la nature, mais la réalité écologique la frappera. Déchets dispersés ici et là, animaux en danger, ce petit bout de paradis est menacé. Alba entreprend alors une campagne de sensibilisation pour sauver l’île en formant un groupe de bénévoles. Un jeu gratuit Epic Games Store à prendre impérativement puisque pour chaque téléchargement l’éditeur s’engage à planter un arbre en partenariat avec Ecologi.