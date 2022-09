Les deux nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store sont disponibles au téléchargement. Au programme cette semaine un grand classique de la survie qui a fait une véritable effervescence à sortie, et un tactical RPG très bien noté.

Les nouveaux jeux gratuits Epic Games Store sont disponibles

Vous connaissez la rengaine par cœur. Chaque jeudi à 17h, c’est l’heure des jeux gratuits de l’Epic Games Store. Cette semaine, la boutique des créateurs de Fortnite va régaler les amateurs de survie et de RPG. Ce sont en effet ARK: Survival Evolved et Gloomhaven qui peuvent être récupérés et gardés à vie. On ne présente plus le premier, qui a été un véritable séisme pour le genre à sa sortie. Les joueurs se retrouvent sur une île mystérieuse où ils doivent tuer et apprivoiser des dinosaures errants pour s’échapper. Un titre parfait pour jouer avec ses amis.

Gloomhaven quant à lui, est un RPG tactique basé sur le jeu de plateau très prisé des amateurs. Il prend place dans un univers de fantasy médiévale où vous pouvez explorer ce monde dans une bande de 2 à 4 mercenaires. Au programme, des donjons terrifiants, des forêts sombres et des grottes obscures abritant toutes sortes de créatures. Ces deux jeux gratuits de l’Epic Games Store sont disponibles jusqu'au 29 septembre à 17h, heure française.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Et la semaine prochaine ? ARK: Survival Evolved et Gloomhaven seront remplacés par un seul jeu gratuit : Drone Racing League Simulator. Pas de surprise, il s’agit du premier titre de course de course de drones et simulateur en vue subjective. Les amateurs de la discipline retrouveront des pistes utilisées par de vrais pilotes de DRL, avec quelques surprises à chaque saison.

Ce nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store sera disponible du 29 septembre au 6 octobre à 17h, comme toujours. Il est probable qu'il soit accompagné d'un cadeau bonus révélé le jour J.