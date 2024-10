L'Epic Games Store continue de régaler les joueurs avec sa sélection hebdomadaire de jeux gratuits. Cette semaine, un titre plein de charme et deux aventures immersives sont à l'honneur. Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour récupérer l'un d'entre eux !

Deux jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Si vous ne l'avez pas encore récupéré, Bear and Breakfast est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'à aujourd'hui, le 10 octobre, à 17h00. Dans ce jeu de gestion décontracté, vous incarnez Hank, un ours qui se lance dans la gestion d’un bed & breakfast au cœur de la forêt. Avec un style artistique mignon et un gameplay accessible, ce jeu est parfait pour ceux qui recherchent une expérience relaxante et pleine de créativité. C’est votre dernière chance d’ajouter ce jeu charmant à votre bibliothèque sans dépenser un centime. Ne tardez pas à le télécharger avant la date limite !

À partir de 17h00 aujourd'hui, Empyrion - Galactic Survival prendra le relais en tant que jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store. Ce jeu de survie spatiale vous invite à explorer d’immenses mondes extraterrestres, tout en bâtissant des bases, des vaisseaux et des stations spatiales. L’un des aspects les plus excitants de Empyrion est sa capacité à mêler survie, exploration et construction, offrant ainsi une expérience immersive à travers la galaxie.

Que vous soyez un joueur solo ou un amateur de jeux multijoueurs, Empyrion vous propose une aventure intense où la stratégie et l'ingéniosité sont essentielles. Disponible gratuitement jusqu’au 17 octobre, c’est une excellente opportunité pour plonger dans un univers captivant sans avoir à débourser un euro.

Un deuxième jeu

En plus de Empyrion, Outliver: Tribulation sera également gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 octobre. Ce jeu d’action-aventure à la première personne vous plonge dans un monde surnaturel rempli de dangers et de mystères. Le jeu met en scène des éléments de survie et d’horreur, où vous devez naviguer à travers des environnements hostiles, résoudre des énigmes et affronter des ennemis redoutables.

Si vous êtes amateur de frissons et de défis, Outliver: Tribulation pourrait bien devenir votre nouvelle obsession. N’oubliez pas de le récupérer pendant la période gratuite pour explorer ses paysages inquiétants et ses énigmes mystérieuses.

Le prochain jeu se dévoilera bientôt

En outre, un autre jeu devrait se dévoiler aux joueurs à 17h00, sauf s'il fuit d'ici là, comme c'est très souvent le cas avec l'Epic Games Store.

Source : Epic