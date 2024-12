L’Epic Games Store frappe fort cette semaine en proposant deux titres gratuits jusqu’au 12 décembre à 17h. Si vous aimez la simulation réaliste ou les aventures intergalactiques, c’est le moment de foncer. Car il ne reste finalement plus beaucoup de temps pour en profiter, surtout si vous avez envie de tenter de terminer les deux jeux.

L'Epic Games Store offre deux jeux gratuits, faites vite

Le premier jeu est Bus Simulator 21: Next Stop qui est une immersion complète dans le quotidien d’un chauffeur de bus. Vous devrez gérer les trajets, respecter les horaires, et satisfaire les passagers tout en explorant des environnements réalistes inspirés des États-Unis et de l’Europe. Avec une grande variété de bus, dont des modèles électriques modernes, ce jeu offre une expérience riche et détaillée. Que vous jouiez seul ou en multijoueur, la gestion avancée de l’entreprise ajoute une touche stratégique qui plaira aux amateurs de simulations. Un jeu chill pour passer le temps.

Les deux jeux gratuits

Bus Simulator 21: Next Stop

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Pour les fans de science-fiction et d’humour, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est un véritable bijou et s'offre aussi sur l'Epic Games Store. Ce jeu revisite les neuf films de la saga avec l’humour décalé propre aux jeux LEGO. Explorez des planètes emblématiques, participez à des combats dynamiques au sabre laser ou en vaisseau spatial, et revivez les moments cultes de Star Wars d’une manière fun et accessible. Parfait pour tous les âges, il promet des heures de jeu, que vous soyez un fan de longue date ou un joueur curieux.

Récupérer ces jeux est très simple. Rendez-vous sur l’Epic Games Store, connectez-vous à votre compte (ou créez-en un), puis ajoutez-les à votre bibliothèque. Une fois réclamés, ils sont à vous pour toujours. Ces deux jeux gratuits offrent des expériences très différentes, mais tout aussi captivantes. Ne ratez pas cette chance de les ajouter à votre collection. Vous avez jusqu’au 12 décembre à 17h pour les récupérer gratuitement. Alors, foncez !

Source : Epic