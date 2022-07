Les 30 jeux gratuits d’Amazon Prime ne vous ont pas suffit ? L’Epic Games Store en rajoute une couche avec deux nouveaux cadeaux. Ils vont faire des heureux puisqu’ils sont issus de deux licences cultes, dont une qui a récemment été popularisée auprès du grand public grâce à la saison 4 de Stranger Things.

Les deux jeux gratuits Epic Games Store de la semaine sont là

C’est le rituel incontournable pour les joueurs PC maintenant. Chaque jeudi, l’Epic Games Store offre un deux jeux gratuits gardés à vie. Cette semaine, c’est un nouveau duo qui peut être réclamé :

Idle Champions of the Forgotten Realms : un jeu de gestion stratégique de Donjons & Dragons qui réunit divers personnages de tous les univers de D&D. Cela va des romans, au JdR en passant par les steams en direct comme The Oxventure Guild. Accomplissez des aventures basées sur les livres officiels en maîtrisant les capacités de formation de chaque Champion. Ce jeu gratuit jouit par ailleurs d’un excellent suivi en proposant des mises à jour de contenu hebdomadaires.

Wonder Boy The Dragon's Trap : remake du jeu culte avec des animations redessinées à la main, des musiques réorchestrées, trois niveaux de difficulté et un tout nouveau personnage jouable : Hu-Girl. Utilisez les pouvoirs et les caractéristiques des deux héros pour explorer et découvrir les secrets de Monster Land. Les plus nostalgiques peuvent d'ailleurs passer à la version originale à tout moment.

Quels sont les prochains jeux offerts ?

Et pour la semaine prochaine, quels seront les jeux gratuits de l'Epic Games Store ? Idle Champions of the Forgotten Realms et Wonder Boy The Dragon's Trap seront donc remplacés par Shop Titans et Tannenberg. Le premier est un jeu de simulation RPG où les joueurs doivent construire leur propre boutique dans un monde de fantaisie. Épées, armures, potions, à eux de construire et de fabriquer le matériel dont les héros ont besoin pour leurs aventures.

Quant au second, il s’agit d’un jeu de tir où 64 joueurs s’affrontent dans de grandes batailles qui ont pour ambition de recréer l'action authentique de la Première Guerre mondiale. Ces prochains jeux gratuits de l'EGS seront disponibles à partir du 21 juillet à 17h et ce jusqu'au 28 à la même heure.