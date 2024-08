Jouer sur PC est clairement un investissement vu les prix des périphériques. Ce coût est cependant rapidement rentabilisé quand on voit la quantité de jeux gratuits offerts contrairement aux autres plateformes. Steam propose régulièrement des essais le temps d’un weekend quand certains éditeurs donnent carrément leurs productions. GOG y va parfois de ses cadeaux, mais c’est surtout sur l’Epic Games Store qu’il y a de bonnes affaires. Chaque semaine, les créateurs de Fortnite donnent un ou plusieurs jeux gratuits, quelquefois accompagnés de bonus généreux. Les titres offerts la semaine dernière sont encore disponibles, et comme leurs camarades, ils ne le seront pas éternellement.

Deux jeux gratuits Epic Games Store à récupérer vite

Petit rappel hebdomadaire pour les retardataires ou ceux qui seraient partis en vacances. Les prochains jeux gratuits Epic Games Store arriveront plus tard cette semaine. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main sur les deux derniers offerts et ce serait dommage de passer à côté vu qu’il y a une sortie toute récente. Vous avez jusqu'au jeudi 15 août à 16h59 pour les récupérer, après quoi ils redeviendront payants.

CYGNI All Guns Blazing, un excellent jeu gratuit fraîchement sorti

Parce que Konami ce n’est pas que Yu-Gi-Oh et des pachinkos, la firme japonaise se rencontre sur le jeu vidéo. Outre ses licences maison à venir (Silent Hill 2 Remake et MGS 3 Remake), l’éditeur vient de temps à autre donner un coup de main à de plus petits studios pour publier leurs jeux. C’est le cas de CYGNI All Guns Blazing, un excellent shoot’em up qui incorpore quelques touches de roguelike pour une touche de modernité. Un jeu gratuit Epic Games Store qui peut parfois s’avérer difficile, mais très grisant. Une petite pépite dans un genre assez délaissé offerte seulement quelques jours après sa sortie. Ce serait dommage de passer à côté.

DNF Duel, un petit jeu de baston sympa

DNF Duel quant à lui sent davantage le réchauffé. Déjà offert sur l’Epic Games Store pendant les fêtes de fin d’année, le jeu de combat en 2D est de nouveau gratuit. Une aubaine pour celles et ceux qui auraient raté leur chance par le passé. Pour rappel, le titre réunit les personnages les plus emblématiques de la licence Dungeon & Fighter qui se mettent sur la tronche dans des arènes inspirées de la franchise. Plusieurs modes sont évidemment de la partie dans ce jeu gratuit Epic Games Store. On retrouve les classiques, comme les matchs classés pour les plus compétitifs, l’entraînement ou encore le mode histoire pour découvrir les origines des personnages. En soi, DNF Duel n’est pas mauvais, mais les développeurs n’ont pas su répondre aux attentes des joueurs avec un suivi presque inexistant et des problèmes d’équilibrage qui persistent deux ans après sa sortie.

Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Et ce n’est pas fini ! L’ensemble des utilisateurs peut également récupérer un pack de contenus gratuits pour Apex Legends. Il vous permet de débloquer automatiquement la soigneuse Conduit et d'obtenir une tenue épique « Aqua Flow ». Pour rappel, ces deux jeux gratuits et ce joli bonus seront disponibles jusqu’au 15 août à 16h59 après quoi ils seront remplacés par d’autres cadeaux.

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store se nomme Death's Gambit: Afterlife. Un excellent platformer en 2D qui mêle des éléments de metroidvania et de soulslike. Vous incarnez un agent immortel au service de la Mort en personne et devez défier les gardiens immuables du royaume de Siradon pour purger leurs âmes. L’EGS offrira la version enrichie qui propose des améliorations de gameplay significatives et des nouveautés perfectionnant l’expérience. A récupérer du 15 au 22 août à 17h.

Source : Epic Games Store