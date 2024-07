Pour l'instant et jusqu'à 16h59 heures, l'Epic Games Store propose comme jeu gratuit Floppy Knights, un fort sympathique et bien noté jeu mêlant tactique au tour par tour et jeu de carte, développé par Rose City Games et sorti en 2022. Cette jolie carte passera ensuite à 17 heures en face cachée, pour laisser sa place à deux autres jeux gratuits eux-mêmes très bien notés. Tout un programme.

Deux nouveaux jeux gratuits bien notés sur l'Epic Games Store

Du 18 au 25 juillet, ce ne seront donc pas un, mais deux jeux gratuits que l'Epic Games Store propose à ses utilisateurs. Nous avons tout d'abord Arcade Paradise, un jeu d'aventure d'arcade rétro des années 90 développé par Nosebleed Interactive, édité par Wired Productions et sorti en 2022. Comme son nom l'indique, ce titre vous propose de créer votre paradis de l'arcade dans la peau d'Ashley, qui décide de transformer la laverie familiale en quelque chose de nettement plus amusant. Au programme, ce sont 35 jeux d'arcade dans lesquels investir. Outre la gestion de la salle, chaque jeu pourra être apprécié avec son propre gameplay. C'est donc une sorte de collection de jeux gratuits dans le jeu gratuit qui vous attend.

Changement radical d'ambiance avec le second jeu proposé par l'Epic Games Store : Maid of Sker, développé par Wales Interactive et sorti en 2020. On passe cette fois à un survival horror à la première personne se déroulant en 1898 dans un hôtel abandonné à l'histoire des plus macabres. Retenez votre souffle face aux monstres qui en hantent les couloirs et ne faites pas un bruit, votre vie en dépendra. Ce titre a par ailleurs pu compter sur une équipe de choc, composée de vétérans de SOMA, Don't Knock Twice ou encore Battlefield 1.

Quels jeux gratuits pour la suite ?

Ces deux nouveaux jeux gratuits très appréciés des joueurs seront ainsi disponibles dès 17 heures et jusqu'au 25 juillet à 16h59. Après cela, l'Epic Games store opérera encore à une nouvelle rotation, avec un ou plusieurs jeu(x) gratuit(s) leur succédant. Ceux-ci ne sont pour l'heure pas connus, mais le seront comme d'habitude lorsque les deux titres susmentionnés prendront leur place. Nous ne manquerons donc pas de vous tenir informés de la suite du programme sur la plateforme.