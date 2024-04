Une petite piqure de rappel s'impose donc concernant lesdits jeux gratuits affichés sur l'Epic Games Store. Industria et Lisa Definitive Edition le seront jusqu'à jeudi 16h59. Vous avez donc encore un peu de temps pour en faire l'acquisition, si le cœur vous en dit. Ils laisseront ensuite leur place à un jeu particulièrement populaire. On vous rafraîchit la mémoire.

Les deux jeux gratuits du moment sur l'Epic Games Store

Cette semaine, l'Epic Games Store met en avant pour ses jeux gratuits deux titres indépendants. Ceux-ci affichent donc une durée de vie relativement courte, idéale pour des petites sessions de temps à autre. Comme indiqué ci-dessus, nous avons donc en lice Industria et Lisa Definitive Edition.

Industria

Nous commençons par Industria, un FPS développé par Bleakmill et sorti en 2021. Comme son nom ne l'indique pas, notre objectif est de secourir un scientifique. Ce faisant, nous sommes transportés dans un monde parallèle empreint d'une délicieusement étrange ambiance steampunk. Le titre affiche quelques atomes crochus avec des grands noms du genre comme Half-Life. Si cet intrigant programme a suscité votre curiosité, voilà l'occasion de l'essayer sans bourse délier via l'Epic Games Store. À noter que le jeu paye son ambiance très réussie par une durée de vie d'environ 5 heures.

Lisa Définitive Edition

Changement radical de gameplay et d'ambiance pour le second jeu gratuit actuellement proposé sur l'Epic Games Store avec Lisa Definitive Edition. Développé par Dingaling Productions, il s'agit d'un jeu en 2D qui fera le bonheur des amateurs de rétrogaming. Nous y incarnons un survivant dans le monde postapocalyptique d'Olathe, alors que les femmes semblent avoir disparu. Sous ses atours pixelisés se cache une ambiance mélangeant humour noir et poésie sinistre. Le jeu a en tout cas été encensé par les joueurs. À vous de voir gratuitement si la formule fonctionne aussi pour vous.

Le prochain jeu gratuit déjà connu

Après ces deux titres indépendants et uniques, l'Epic Games Store opèrera sa traditionnelle rotation de jeux gratuits jeudi à 17 heures. Ils laisseront alors leur place à un autre titre très apprécié des joueurs : Orcs Must Die! 3. Comme son nom le suggère, ce titre développé par Robot Entertainment et sorti en 2020 nous demande de massacrer en masse de l'orc. Cela passe par un tower defense particulièrement bien construit, et qui plus est jouable en coopération.

Dès qu'il prendra la place des deux jeux gratuits de la semaine, nous saurons également ce qui attend les utilisateurs de l'Epic Games Store pour la semaine suivante. Rendez-vous donc jeudi pour voir ce qu'il en est.