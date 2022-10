L'Epic Games Store célèbre donc Halloween comme toute bonne entreprise américaine avec une vente massive comprenant un certain nombre de jeux d'horreur et de zombies. Evidemment le tout est sujet à de grosses promotions pour vous faire craquer le plus possible.

De belles promotions sur l'horreur avec Epic Games Store

Les utilisateurs d'Epic Games Store peuvent économiser jusqu'à 75 % sur certains titres Halloween Sale 2022 jusqu'au 1er novembre à 11h00. On peut y retrouver notamment Borderlands 3 et le Fallout original avec 75 % de remise. Ce n'est effectivement pas vraiment de l'horreur pure c'est pourquoi le reste de la vente se concentre sur des jeux comme Dying Light 2 : Stay Human et World War Z : Aftermath. Deux gros mastodontes de jeux de zombies avec une belle tarification comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous :

De belles promotions

On retrouve aussi Evil Dead : The Game ou encore Ghostwire : Tokyo. Et Epic Games Store va même plus loin en ratissant large et en proposant aussi une grosse réduction de 55% sur le très bon Jurassic World Evolution 2. Elle est pas belle la vie ? Car oui, Halloween ça passe aussi évidemment par des vélociraptors et des tyrannosaures qui essayent de manger des gens.

Enfin les amateurs de narration pourront s'amuser avec Alan Wake Remastered.

"Auriez-vous projeté de mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures ? "

Vous retrouverez l'ensemble des promotions sur la page officielle de la plateforme d'Epic.