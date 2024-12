Le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store continue. Depuis quelques jours maintenant, la boutique de créateurs de Fortnite propose à l’ensemble de ses utilisateurs de mettre la main sur un nouveau cadeau chaque jour. Un jeu gratuit qui doit impérativement être récupéré sous les prochaines 24 heures, après quoi il redeviendra payant et cèdera sa place à une nouvelle production. Comme toujours, chaque titre réclamé dans les temps est ensuite conservé à vie. L’événement commence sur une belle note, sans redite des éditions précédentes, ce qui ne manque pas de plaire aux réguliers. Le dernier en date, TerraTech Worlds, est celui qui a le plus dénoté à ce jour, lui qui a reçu un accueil mitigé à son lancement. Qui va lui succéder aujourd’hui ? On connaît déjà l’identité du cinquième jeu gratuit Epic Games Store de Noël, et il est déjà plus magique.

Le cinquième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Pour le quatrième jour consécutif, la plateforme vous propose de récupérer un nouveau cadeau en fin d’après-midi. Le calendrier de l’avent 2024 de l’EGS corrige ses erreurs de l’année passée en misant sur des titres qui n’ont pas encore eu l’occasion de venir se nicher gratuitement dans les bibliothèques des utilisateurs qui ne loupent pas un seul bon plan. Les hostilités avaient démarré sur une bonne note avec une adaptation coop dans l’univers du Seigneur des Anneaux et qui était sortie cette année, avant d’enchaîner presque qu’avec des petites pépites de la scène indépendante. La tendance devrait clairement continuer, preuve en est avec le cinquième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Selon la source qui a leaké tous les cadeaux précédents, la boutique offrira dès ce dimanche 22 décembre 2024 Wizard of Legend.

Seule incertitude au tableau à l’heure où ces lignes sont écrites : on ne sait pas s’il s’agira du premier épisode, ou de sa suite parue en octobre 2024. Vu la tendance générale, on mise plutôt sur cette seconde option, même si elle est accès anticipé. Dans tous les cas avec ce cinquième jeu gratuit Epic Games Store de Noël, vous aurez à faire à un dungeon crawler misant sur des combats magiques qui se veulent les plus dynamiques possibles et aux mécaniques de roguelite bien huilées. Cerise sur le gâteau, il est jouable en coop jusqu’à quatre joueurs.

Le premier avait reçu un excellent accueil, en attestent ces quelque 15000 évaluations très positives sur la plateforme concurrence, ce qui n’est pas rien pour une production de cette trempe. Sa suite quant à elle a eu un lancement plus tempéré, le titre étant encore en early acces, mais les mises à jour s’enchaînent pour corriger le tir.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

On sera fixé sur l’itération offerte de Wizard of Legend dès cet après-midi à 17h, heure à laquelle le jeu sera disponible pendant une journée complète. Après cela, il sera remplacé par un nouveau cadeau encore mystérieux, qui devrait lui aussi leaker dans la foulée. Vous pouvez en tout cas toujours compter sur nous pour mettre notre article compilant les 16 jeux gratuits offerts ce calendrier de l’avent Epic Games Store. Pensez à le consulter régulièrement.