Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux cozy ! Bear and Breakfast est actuellement gratuit sur l’Epic Games Store, mais attention, l’offre se termine le 10 octobre 2024 à 17h00. C’est l’occasion parfaite pour ajouter ce charmant jeu de gestion à votre bibliothèque, sans dépenser un centime.

Epic Games Store, faites vite pour profiter de ce jeu gratuit

Développé par le studio indépendant Gummy Cat, Bear and Breakfast vous plonge dans la peau d’Hank, un ours adorable avec un rêve un peu particulier : rénover et gérer une auberge abandonnée en plein cœur de la forêt. Vous devrez non seulement restaurer le bâtiment, mais aussi attirer et satisfaire des clients exigeants, tout en explorant les mystères qui entourent cette forêt paisible.

Le jeu est une combinaison réussie de gestion et d’exploration. Il vous faudra gérer chaque aspect de l’auberge, depuis la décoration jusqu'à l’amélioration des chambres, tout en veillant à répondre aux attentes des clients. Collecter des matériaux, fabriquer du mobilier et personnaliser l’intérieur sont des tâches qui rythmeront vos journées dans le jeu. Chaque détail compte pour créer un lieu unique et accueillant.

L’un des grands atouts de Bear and Breakfast réside dans son ambiance détendue. Contrairement à d'autres jeux de gestion qui peuvent devenir stressants, celui-ci vous invite à prendre votre temps. Vous pouvez avancer à votre rythme, sans pression. Le style visuel est doux et coloré, ce qui rend chaque session de jeu relaxante. Ajoutez à cela une bande-son apaisante, et vous avez une véritable petite bulle de tranquillité.

Ce jeu a rapidement conquis le cœur des joueurs, notamment grâce à son humour léger et son univers attachant. Bear and Breakfast est une expérience relaxante, idéale pour ceux qui aiment les jeux de gestion, mais aussi pour ceux qui cherchent simplement à se détendre. Les critiques sont globalement très positives et soulignent l’aspect chaleureux et accessible du titre.

Pour ne pas manquer cette offre, rendez-vous sur l’Epic Games Store avant le 10 octobre à 17h00. Une fois le jeu téléchargé, il sera à vous pour toujours.

Source : Epic Games Store