Il ne reste plus beaucoup de temps pour attraper un certain jeu gratuit sur l'Epic Games Store, alors faites vite ! En plus, il a le mérite d'être vraiment apprécié.

Vous connaissez la musique, si on vous parle de l'Epic Games Store, c'est pour une raison bien précise. Chaque semaine, le magasin propose à ses utilisateurs de récupérer un ou plusieurs jeux gratuitement. Une belle offre à n'en pas douter, mais qui est limitée dans le temps. En ce moment, il est évidemment possible d'en récupérer un, mais l'heure tourne, et bientôt, il faudra mettre la main à la poche. Si vous n'avez pas envie de débourser le moindre centime pour l'obtenir, alors dépêchez-vous !

Un jeu gratuit encore disponible sur l'Epic Games Store, foncez !

On l'a déjà mentionné la semaine dernière, mais il s'agit d'Astro Duel 2. On a ici affaire à jeu de combat spatial qui peut se faire seul ou en coopération jusqu'à 3 personnes, avec la possibilité d'affronter des joueurs en ligne. Grâce à votre panoplie offensive brutale à base de canons lourds et de lasers, vous allez devoir asseoir votre domination sur les menaces qui résident dans l'espace ou sur la terre ferme. Le gameplay nerveux qui mélange plateformer en 2D et joutes spatiales est bien séduisant, et l'Epic Games Store vous invite à le découvrir sans faire chauffer la carte bleue.

Pour rappel, Astro Duel 2 est sorti le 7 mars dernier. Le fait de débarquer sur l'Epic Games Store gratuitement était un beau cadeau pour les joueurs, et un bon moyen de se forger une opinion sur l'expérience proposée. Comme ça, si on adore, on peut toujours passer à la caisse après coup. Du moins, c'est sûrement le souhait des développeurs. En tout cas, si on regarde les retours sur Steam, c'est plutôt rassurant. La moyenne est de « Positive » pour 30 évaluations, ce qui est un bon départ pour le titre.

Vous avez envie d'y jeter un œil ? Gratuitement qui plus est ? Dans ce cas, ne vous tournez pas les pouces, et allez sur l'Epic Games Store pour le récupérer. Vous avez encore jusqu'au 14 mars à 17h00 pour l'obtenir, et ce, sans frais supplémentaires. Cela vous laisse encore une petite marge, mais dans le doute, ne traînez pas trop. Bien sûr, il sera ensuite remplacé, histoire de ne pas nous laisser sur notre faim. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas un, mais deux jeux qui vont venir s'offrir à nous dans les jours qui viennent.

Deux autres jeux à découvrir gratuitement dans peu de temps

La valse des jeux gratuits va donc se poursuivre avec deux grosses cartouches disponibles du 14 mars prochain au 21 du mois. La première, c'est Deux Ex Mankind Divided, et vu le nom, vous voyez tout de suite qu'on est face à du lourd. C'est le dernier volet en date de la célèbre franchise, au grand dam des fans qui aimeraient bien voir un nouvel opus émerger. Quoi qu'il en soit, ce RPG qui a un peu divisé reste très intéressant, avec un univers cyberpunk travaillé et des mécaniques prenantes.

L'autre titre, c'est The Bridge. Bon, là, ça va peut-être moins vous parler, mais il est fortement apprécié par la communauté. C'est un jeu d'énigmes qui va probablement vous retourner le cerveau. Pour cause, il joue avec la perception de l'espace, en nous faisant parcourir des architectures dites « impossibles », à l'instar des dessins de Maurits Cornelis Escher, l'une des inspirations pour le jeu. Si vous aimez le genre, ne passez pas à côté, ça vaut le détour !