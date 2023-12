C’est un rituel désormais. Chaque année, l’Epic Games Store frappe fort avec son calendrier de l’avent. La boutique casse son rythme habituel pour offrir chaque jour une nouvelle production. En 2023, elle frappe encore plus fort et offrira 17 jeux gratuits. Comme pour les autres éditions, les joueurs risquent de ne pas être au bout de leurs surprises. On vous explique tout ce qu’il y a à savoir et surtout comment récupérer vos cadeaux ou encore quel titre a la lourde tâche d’ouvrir le bal.

Le premier jeu gratuit Epic Games Store du calendrier de l'avent

L’Epic Games Store enfile son manteau rouge et ressort sa hotte. C’est encore Noël avant l’heure sur la boutique des créateurs de Fortnite. Rendez-vous incontournable de la fin de l’année, le calendrier de l’avent est reconduit cette année, malgré les pépins financiers qui ont poussé l’entreprise à se séparer de centaines d’employés. Cette année, elle va encore plus gâter les joueurs avec 17 jeux gratuits offerts contre 15 avec l’édition précédente. Le programme habituel est cependant un peu bousculé. Les hostilités sont lancées dès ce mercredi 13 décembre avec un premier cadeau. Il sera disponible pendant près d’une semaine, après quoi il y aura un nouveau jeu gratuit par jour. Contrairement au planning habituel, le prochain titre offert n’est pas révélé à l’avance. C’est la grande surprise jusqu’à 17h tapantes, même si les indices laissés permettent souvent de découvrir leur identité à l’avance.

Place maintenant au premier jeu gratuit Epic Games Store du calendrier de l’avent, qui est connu à l'avance grâce à notre leaker nation Bilbill-Kun. C’est Destiny 2: Legacy Collection qui ouvre la marche cette année. Cette édition contient trois extensions : La Reine Sorcière, Au-delà de la Lumière, Bastion des Ombres. Autant dire que vous allez être gâtés d'entrée de jeu.

Liste complète des jeux gratuits EGS

Cette année encore, la liste des jeux gratuits Epic Games Store n’a pas leaké. Nous mettrons cependant cet article constamment à jour afin de vous garder à la page. N’hésitez pas à l’ajouter à vos favoris pour être sûrs de ne rien manquer, il sera modifié dès que l'annonce quotidienne tombe.