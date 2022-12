L’Epic Games Store frappe fort encore cette année. La boutique renouvelle son calendrier de l’avent avec 15 jeux gratuits au programme. Et comme pour les autres années, on risque bien de ne pas être au bout de nos surprises. On vous explique comment ça marche, comment récupérer vos cadeaux et surtout quel est le titre qui ouvre le bal.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

C’est Noël avant l’heure sur l’Epic Games Store. Pour promouvoir sa boutique PC, les créateurs de Fortnite ont trouvé une astuce imparable. Faire un calendrier de l’avent annuel avec 15 jeux gratuits à la clé. Dès ce jeudi 15 décembre à 17h, et ce pendant chaque jour à la même heure, vous pourrez récupérer un cadeau. Petite particularité, contrairement au planning habituel des titres, le prochain jeu n’est pas dévoilé à l’avance. C’est la grande surprise jusqu’à l’heure fatidique, d’autant que la liste complète des jeux gratuits Epic Games Store n’a pas encore leaké cette année. Nous mettrons régulièrement à jour cet article, pour vous garder à la page.

Quel est le premier jeu gratuit Epic Games Store du calendrier de l’avent ? C’est Bloons TD 6 qui ouvre la marche, comme l'a révélé le leaker billbil-kun (via Dealabs). Un petit jeu de tower defense méconnu du grand public mais au succès foudroyant. Jouable en coop jusqu'à 4, il vous propose de façonner votre défense parfaite en combinant de supers tours de singe, des améliorations, des héros et des compétences activées. Faites éclater les Bloons envahisseurs jusqu'au dernier et venez à bout des événements de boss. Du grand n'importe quoi, mais très apprécié par la communauté. A titre indication, le jeu gratuit cumule près de 200 000 évaluations positives sur Steam, une véritable pépite pour les amateurs du genre.

Liste complètement des jeux gratuits EGS

Pas le courage de chercher chaque jour quel est le nouveau jeu gratuit Epic Games Store ? On mettra la liste ci-dessous à jour dès que l'annonce quotidienne tombe. N'hésitez pas à épingler la page pour ne rien louper.