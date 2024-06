Jusqu'à 16h59, il vous est encore possible de récupérer gratuitement sur l'Epic Game Store Redout 2. Il s'agit d'un jeu de course à grande vitesse développé par 34BigThings. L'offre s'accompagne d'un petit cadeau bonus relatif à Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu centré sur Donjons & Dragons. Il s'agit spécifiquement d'un pack Champions du duc Ravengard, en référence à Wyll et son père de l'excellent Baldur's Gate 3. Une fois passé ce délai, tout ceci laissera sa place à la prochaine offre de jeux gratuits de la plateforme d'Epic.

Un jeu gratuit gourmand sur l'Epic Games Store, avec un cadeau

À partir de 17 heures, ces offres seront en effet remplacées par un nouveau jeu gratuit apprécié des gourmands et un cadeau. Arrivera alors Freshly Frosted, développé par The Quantum Astrophysicists Guild et sorti le 10 juin 2022. Le concept du jeu est de placer des tapis roulants pour résoudre des puzzles dans une usine à donuts. En tout et pour tout, ce sont pas moins de 144 puzzles qu'il faudra résoudre, en essayant de résister à la tentation de manger ce qui se déroule à l'écran.

Pour compléter l'offre, l'Epic Games Store proposera en supplément un petit cadeau sur le jeu gratuit Rumble Club, un Battle Royale multijoueur basé sur les lois de la physique (vous avez dit Fall Guys ?) développé par Lightfox Games et sorti le 23 avril 2024. Après avoir lancé le jeu sur la plateforme d'Epic et fini le tutoriel, vous pourrez récupérer sans bourse délier 1 000 pièces d'or et 200 gemmes à dépenser comme bon vous semble dans la boutique en jeu, ainsi qu'une émote unique.

Voici la marche à suivre pour profiter de ces offres si vous ne disposez pas encore d'un compte sur la plateforme :

Créez un compte : si vous n'avez pas encore de compte, rendez-vous sur le site officiel de l'Epic Games Store et inscrivez-vous gratuitement.

: si vous n'avez pas encore de compte, rendez-vous sur le site officiel de l'Epic Games Store et inscrivez-vous gratuitement. Téléchargez le launcher : vous devrez installer le launcher pour accéder aux jeux disponibles sur la plateforme.

: vous devrez installer le launcher pour accéder aux jeux disponibles sur la plateforme. Recherchez Freshly Frosted et/ou Rumble Club : une fois connecté, utilisez la barre de recherche pour trouver le jeu gratuit et le cadeau à venir à partir de 17 heures.

: une fois connecté, utilisez la barre de recherche pour trouver le jeu gratuit et le cadeau à venir à partir de 17 heures. Ajoutez le jeu à votre bibliothèque : cliquez sur le bouton Obtenir pour ajouter le jeu à votre collection.

En attendant l'annonce du prochain jeu gratuit et la fin des soldes

Ces deux offres de l'Epic Games Store seront disponibles jusqu'au jeudi 27 juin à 16h59. La plateforme ne manquera pas de faire connaître le prochain jeu gratuit à venir à ce moment-là, dès 17 heures aujourd'hui. Rappelons également que l'offre de cette semaine coïncide avec la dernière semaine des soldes. Il est ainsi encore possible jusqu'au 27 juin de faire l'acquisition de nombreux jeux avec des réductions allant jusqu'à -75%. En plus de gérer votre usine de donuts sans bourse délier, il serait donc également intéressant de voir si vous pouvez faire des économies sur d'autres titres du catalogue.