Dernière ligne droite avant Noël, mais les festivités ont déjà commencé sur l’Epic Games Store. Comme chaque année, la boutique des créateurs de Fortnite marque l'occasion avec son propre calendrier de l’avent. Le concept est simple, chaque jour un nouveau jeu gratuit peut-être récupéré. Pas de condition cachée, de besoin d’abonnement ou autre. Un simple compte suffit pour récupérer ces 17 cadeaux. Cette année a commencé sur une excellente note avec le bundle Destiny 2 Legacy Collection, regroupant trois extensions majeures, avant de céder sa place à un jeu de baston agréable comme tout, puis à une pépite en son genre. Qui aura la lourde tâche de lui succéder ? On connaît déjà l’identité du quatrième jeu gratuit Epic Games Store.

Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Pour le troisième jour d’affilée, un nouveau jeu gratuit EGS sera disponible à 17 heures tapantes. Actuellement, tout le monde peut récupérer la petite pépite qu’est Melvor Idle, le RPG ouvertement inspiré de RuneScape avec quelque 10 000 évaluations très positives sur la plateforme concurrente. Un cadeau à ne pas manquer, mais qui cédera sa place à un autre dès cet après-midi. Si normalement on doit attendre à ce moment-là pour savoir ce qui se cache derrière l’image mystère, l'identité du quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël est déjà connue. C’est encore le datamineur BillBil-Kun qui a lâché le morceau. D’après lui, ce vendredi 22 décembre à 17h, il sera possible de récupérer Snakebird Complete.

Dit comme ça, ce n’est pas le cadeau du siècle, mais cette collection remise au goût du jour avec une expérience améliorée pourrait vous surprendre. Parue uniquement sur Nintendo Switch actuellement, elle regroupe en effet deux petits jeux de casse-tête mignons comme tout qui ont su convaincre celles et ceux qui les ont essayés. Le but de ce quatrième jeu gratuit Epic Games Store est simple, aider des serpents-oiseaux à calmer leur faim dans plus de 120 niveaux en collectant des fruits, en grandissant et en se faufilant dans des niveaux toujours plus périlleux où atteindre la sortie et donc les puzzles deviennent plus difficiles. Autant dire qu'il va falloir se creuser les méninges. Dans la version proposée avec ce cadeau, un système d’astuces permet d’activer un coup de pouce visuel pour les débutants, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités et d’autres améliorations de jeu.

Quand sera disponible ce nouveau jeu gratuit ?

Ce quatrième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 22 au 23 décembre à 17h. Malheureusement, même si cela est gratuit, de nombreux joueurs se plaignent déjà de lui. La raison ? Ils pensent encore que le calendrier de l'avent de la boutique propose tous les jours des GTA 5, Borderlands 3 ou autre. Après cela, la boutique proposera un cinquième cadeau, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. Une rumeur laissait entendre qu’il pourrait s’agir de Quake Bundle, regroupant les versions remasterisées des deux premiers jeux de la licence, mais sa source l’a elle-même démentie après une enquête plus approfondie. Rendez-vous demain pour découvrir qui se cachera derrière cette case, du moins si ce prochain cadeau n’a pas leaké d’ici là lui aussi.

Sachez que vous pouvez trouver la liste complète des 17 jeux offerts pendant l'événement sur notre site. Elle est constamment mise à jour dès qu'un leak tombe et dévoile à l'avance le prochain jeu gratuit Epic Games Store.