Il y a quelques jours, c'était la panique à bord pour Epic Games et les utilisateurs de son magasin, mais finalement, tout va bien. Comme on dit : plus de peur que de mal.

Vous en avez sûrement entendu parler, mais Epic Games aurait récemment été victime d'un hack. Un groupe de hackers répondant au nom de Mogilevich déclarait être derrière un piratage massif visant la firme. Il mentionnait tout de même près de 200 gigaoctets de données internes de l'entreprise, ce qui est conséquent. Du coup, certaines personnes se demandaient si elles étaient concernées, et des craintes se sont fait entendre. Au final, ce n'était qu'une fausse alerte.

Le hack d'Epic Games n'était qu'une fraude

« Nous avons discrètement mené une attaque contre les serveurs d'Epic Games ». Voici le message qui avait été posté par les hackers. Parmi les données récupérées, il y aurait eu des e-mails, des mots de passe, des noms complets, des informations de paiement, bref, vous avez saisi l'idée, on avait normalement affaire à un piratage vraiment sévère. Seulement voilà, peu de temps après, l'éditeur a commencé une enquête, mais il n'a trouvé aucune preuve de ce fameux hack. Maintenant, on a la confirmation que c'était une grosse arnaque.

Mogilevich avait fixé un rendez-vous pour le 4 mars 2024, date de l'ultimatum pour la vente des données. Le montant n'avait pas été rendu public, et on comprend pourquoi. Selon un rapport de Cyber Daily, un représentant du gang de hackers, Pongo, a pris la parole pour dire que tout était faux. Pour citer ses propres mots, ce sont des « fraudeurs professionnels ». De ce qu'on a cru comprendre, le plan était d'obtenir le plus de visibilité possible pour ensuite trouver un acheteur. Pour ce faire, ils se sont attaqués au titan Epic Games.

La seule chose qu'il faut donc retenir de toute cette histoire, c'est que vos données sont en sécurité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. On se souvient tous de l'affaire avec Insomniac Games et les employés qui ont vu leurs informations personnelles être publiées sur la Toile. C'était une véritable catastrophe. Et ça, gardez bien en tête que c'est seulement un exemple. On n'est malheureusement jamais à l'abri d'un tel drame. Pour l'heure, les utilisateurs Epic Games vont pouvoir souffler, car ils ont dû avoir une belle frayeur.