Au même titre que Steam, GOG ou encore Prime Gaming, il est possible depuis quelques années de récupérer gratuitement des jeux sans avoir à débourser un seul centime. C'est justement une nouvelle fois le cas avec l'Epic Games Store, qui est véritablement un modèle dans le genre et ce qui lui a permis d'atteindre une telle popularité avec le temps.

Un jeu gratuit à récupérer très vite sur L'Epic Games Store

Le jeu gratuit en question sur Epic Games Store est donc Floppy Knights. Un titre de stratégie au tour par tour développé par Rose City Games et édité par Graffiti Games. Il est disponible depuis le 11 et cela jusqu'au 18 juillet 2024. Il va donc falloir faire vite. Cette offre temporaire permet aux amateurs de jeux de stratégie de découvrir ce titre innovant sans débourser un centime.

Floppy Knights combine des éléments de jeux de cartes et de jeux de stratégie au tour par tour. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Phoebe, une jeune inventrice géniale, qui utilise des créatures holographiques appelées Floppy Knights pour défendre son village et accomplir diverses quêtes. L'univers de Floppy Knights est coloré et fantaisiste. Phoebe, aidée par son bras robotique Carlton, se lance dans une série d'aventures pour aider les habitants de son monde. Ce jeu sur l'Epic Games propose une histoire légère mais engageante, avec des dialogues humoristiques et des personnages attachants.

Un gameplay très particulier

Le cœur du gameplay de Floppy Knights repose sur l'utilisation de cartes pour invoquer des créatures et lancer des sorts. Les cartes de créatures permettent d'invoquer différentes unités sur le champ de bataille. Chaque unité a des statistiques spécifiques comme la santé, l'attaque, et des capacités spéciales. Les joueurs doivent choisir judicieusement quelles unités déployer et comment les positionner pour maximiser leur efficacité. Un jeu assez unique sur Epic Games Store donc.

Les cartes de sorts, quant à elles, sont utilisées pour influencer le champ de bataille de diverses manières. Elles peuvent soigner des unités, infliger des dégâts aux ennemis ou fournir des buffs qui augmentent temporairement les capacités des unités alliées. L'utilisation stratégique des cartes de sorts est essentielle pour prendre l'avantage lors des batailles.

La gestion de deck est une autre composante cruciale du jeu. Les joueurs doivent construire et optimiser leur deck de cartes pour s'adapter aux différentes missions et défis qu'ils rencontreront. Cela implique de choisir les bonnes combinaisons de cartes de créatures et de sorts, en tenant compte des synergies potentielles et des stratégies spécifiques à chaque mission. Bref, l'Epic Games Store fait plaisir.

Source : Epic Games Store