Epic Games Store jouit d'une notoriété indéniable grâce à sa distribution hebdomadaire, voire quotidienne pendant les périodes festives, de jeux sans frais. Pourtant, un élément inattendu a été révélé. Surtout en 2023, après une annonce identique il y a déjà quelques temps.

Epic Games Store fait une déclaration

Au sein du conflit judiciaire qui l'oppose à Google concernant les frais d'applications, Epic Games, connu pour Fortnite, a admis que l'Epic Games Store n'est pas encore une source de profit. Lors de la première journée du procès, déjà perçu comme un affrontement majeur, les débats ont débuté avec des révélations des deux côtés. Au cœur des discussions, la non-rentabilité de la plateforme EGS e a été exposée. Un comble ?

Lancé en fin 2018 pour rivaliser avec Steam, l'Epic Games Store a mis en avant des jeux gratuits mensuels et une répartition des profits plus favorable aux éditeurs et développeurs. En dépit de l'ajout continu de nouvelles fonctionnalités et jeux, certains en exclusivité temporaire, la plateforme n'engendre pas de bénéfices pour Epic, également créateur du moteur Unreal Engine.

Changement de cap à l'horizon ?

D'après The Verge, Steve Allison, à la tête de l'Epic Games Store, a confessé lors de son audience que la rentabilité n'était pas au rendez-vous, la croissance demeurant la priorité de l'entreprise. Ce discours était déjà celui d'Epic Games en 2021 durant le procès très suivi contre Apple pour les mêmes questions de frais d'application.

Deux ans plus tard, il s'avère qu'Epic n'a toujours pas atteint ses objectifs de rentabilité. Cela représente un signal préoccupant tant pour les investisseurs que pour les utilisateurs. Face à la nécessité d'augmenter ses profits, il est concevable qu'Epic réduise l'ampleur de sa distribution de jeux gratuits. Voire réexamine sa stratégie. Une telle décision serait déplorable pour les joueurs.

Bien que l'arrêt total de la distribution gratuite de jeux semble peu probable, il est envisageable qu'Epic Games modère cette pratique ou reconsidère ses coûteuses exclusivités qui, jusqu'ici, ont produit des retours limités. Il est bien établi que la gratuité des jeux ne garantit pas la fidélité des utilisateurs sur le long terme. Malgré les années qui passent, la plateforme Steam de Valve reste incontestablement plus conviviale, et les joueurs PC ont des habitudes bien ancrées qu'il est difficile de changer. Bien que l'offre de jeux gratuits ait un impact certain sur l'augmentation des utilisateurs d'Epic, cela ne suffit pas toujours à les retenir de manière durable.