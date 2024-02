Cette semaine, le titre offert sur l'Epic Games Store prend une tournure inattendue. C'est le moins que l'on puisse dire. Et même si tout part d'une bonne intention (la gratuité), cela n'empêche pas les joueurs d'être déçus de ne pas avoir ce qu'ils attendaient. La trilogie tant attendue se voit donc remplacée sans ménagement par un tout autre jeu bien différent.

L'Epic Games Stores change son programme

Alors qu'Epic avait initialement annoncé que Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics: Brotherhood of Steel seraient disponibles gratuitement sur sa plateforme PC du 22 au 29 février, la société a révisé ses plans. À la place, les joueurs pourront réclamer gratuitement Super Meat Boy Forever.

La raison de ce changement de dernière minute demeure floue. Les jeux Fallout classiques avaient déjà été proposés gratuitement sur l'Epic Games Store pour une journée en décembre 2022. Peut-être faut-il regarder du côté de chez Bethesda ? Car comme on a pu vous l'expliquer sur Gameblog, le développeur prépare une grosse anthologie pour le 11 avril qui inclut Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, ainsi que les éditions Ultimate ou Game of the Year de Fallout 3, Fallout 4 et New Vegas, sans oublier F76.

L'objectif est donc (sans doute) de faire monter la pression et de concentrer toute l'attention des fans de la franchise post-apo uniquement sur cette grosse édition. De son côté, Super Meat Boy Forever succède à Dakar Desert Rally, qui est actuellement disponible sans frais jusqu'au 22 février.

Une belle pépite quand même

Pour mémoire, Super Meat Boy Forever est la suite tant attendue du jeu de plateforme acclamé par la critique, Super Meat Boy. Sorti initialement en décembre 2020, ce jeu emmène les joueurs dans une nouvelle aventure avec Meat Boy et Bandage Girl, qui doivent maintenant sauver leur enfant, Nugget, des griffes du maléfique Dr. Fetus.

À la différence de son prédécesseur, Super Meat Boy Forever introduit un gameplay de type auto-runner, où les personnages courent automatiquement à travers des niveaux extrêmement difficiles. Les joueurs doivent sauter, glisser et frapper au bon moment pour éviter les obstacles mortels et vaincre les ennemis. Ce changement offre une nouvelle couche de défi et d'accessibilité, tout en restant fidèle à l'esprit de la série.

L'Epic Games Store continue de jouir d'une popularité massive, avec plus de 270 millions de clients en 2023 et 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels en décembre, selon les chiffres d'Epic.