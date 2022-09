Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store donne rendez-vous aux joueurs PC pour récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Après avoir joué la carte de l'originalité avec Hundred Days, la boutique reste sur la scène indépendante.

Les nouveaux jeux gratuits Epic Games Store sont disponibles

Il est 17h, l'heure de se faire offrir des cadeaux par l'Epic Games Store. Cette semaine, deux jeux gratuits dont Spirit of the North. Une production indé poétique dans laquelle nous sommes un renard roux tout ce qu'il y a de plus classique. Ce dernier foule de nombreux paysages de l'Islande comme Death Stranding d'Hideo Kojima. Outre la promenade tranquille, ce renard devra résoudre des énigmes pour avancer et découvrir les mystères de ce monde mais aussi du folklore nordique. Un titre plus reposant que ne le sera God of War Ragnarok.

Le second jeu gratuit de l'Epic Games Store, c'est The Captain. Un point'n'click de science-fiction où le capitaine Thomas Welmu doit traverser toute la galaxie pour sauver la Terre. Cet officier scientifique de la Flotte Spaciale sera en mesure d'explorer des mondes, réparer et améliorer son vaisseau pour se préparer à des batailles, de rencontrer des nouveaux ennemis et de se poser pour prendre des décisions difficiles.

L'un comme l'autre ont des évaluations très positives sur Steam.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Pour la semaine prochaine, Spirit of the North et The Captain disparaitront au profit de Ark : Survival Evolved et Gloomhaven, tous deux disponibles du 22 au 29 septembre 2022. Dans Ark : Survival Evolved, vous échouez sur une île et devez survivre en gérant littéralement des dinosaures, avant leur naissance et après leur naissance. Gloomhaven lui est un RPG tactique adapté du jeu de plateau physique.