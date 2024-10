Une fois de plus, l'Epic Games Store offre la possibilité de récupérer un jeu gratuit. Cependant, il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter, alors il va falloir faire vite.

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux indépendants ! The Spirit and the Mouse est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 26 septembre au 3 octobre 2024, jusqu’à 17h. Si vous aimez les jeux d’aventure calmes et immersifs, c’est le moment de plonger dans cet univers charmant sans dépenser un centime.

Un jeu indépendant plein de douceur sur l'Epic Games Store

Développé par le studio Alblune, The Spirit and the Mouse est un jeu d’aventure en 2D qui se démarque par son atmosphère apaisante et son scénario touchant. Vous incarnez une petite souris, mais pas n’importe laquelle : vous êtes accompagnée par un esprit bienveillant. Ensemble, vous explorez un village pittoresque en France, en aidant ses habitants à surmonter leurs petits tracas.

Dans The Spirit and the Mouse, l'objectif est simple : aider les habitants du village à résoudre leurs problèmes. Pour cela, vous devrez explorer les rues, grimper sur les toits et interagir avec l’environnement. Pas de combats ici, seulement de l'exploration, des énigmes à résoudre et une ambiance chaleureuse. C’est un jeu qui invite à la détente tout en vous plongeant dans une aventure pleine de bienveillance.

L’ambiance sonore est également un point fort du jeu. La bande-son accompagne parfaitement cette aventure relaxante, et chaque détail visuel a été pensé pour créer une atmosphère paisible. Si vous cherchez un jeu qui mise sur l’émotion et l’aventure douce, The Spirit and the Mouse est parfait pour vous. Ce n’est pas un jeu d’action trépidant, mais plutôt une expérience calme, idéale pour se détendre après une longue journée. Et puis, étant offert gratuitement sur l’Epic Games Store, c’est une occasion à ne pas manquer. Une fois téléchargé, le jeu restera dans votre bibliothèque pour toujours.

Et le prochain jeu dans tout ça ?

Bear and Breakfast sera le prochain jeu gratuit sur l'Epic Games Store du 3 au 10 octobre 2024. C'est un jeu de gestion et de simulation développé par Gummy Cat, où vous incarnez un ours nommé Hank qui décide de rénover et de gérer une auberge en pleine forêt. Tout un programme.

Le jeu se distingue par son ambiance relaxante, ses graphismes mignons et colorés, ainsi qu'un mélange équilibré entre gestion et exploration. Tout en maintenant un rythme assez tranquille, Bear and Breakfast propose aussi des mystères cachés dans la forêt qui viendront enrichir l’expérience de jeu. Encore un jeu assez chill où l'on a l'esprit tranquille.

