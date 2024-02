Enotria : The Last Song est un souls-like fort prometteur qui a récemment dévoilé sa date de sortie. On vous conseille d'y jeter un œil, car il a des arguments de taille.

Les jeux de From Software comme Dark Souls ou Bloodborne ont rencontré un tel succès qu'ils ont donné naissance à un genre nouveau : le souls-like. Aujourd'hui, le terme est un peu utilisé à tort et à travers. Néanmoins, on trouve tout de même quelques pépites qui collent parfaitement à la description. On pense évidemment à Lies of P ou Hellpoint. Et une chose est sûre, ils ne seront pas les derniers. D'ailleurs, cette année, il y en a un nouveau qui va arriver, et il pourrait vous intéresser. Venez découvrir Enotria : The Last Song.

La première fois que ce jeu a fait son apparition, c'était lors du Tokyo Game Show 2021. Enotria portait alors le nom de Project Galileo. La curiosité du public a été piquée, mais il était loin d'être terminé. Aujourd'hui, ça y est, il est fin prêt à nous montrer de quoi il est capable. Du moins, il le sera dans quelques mois. Le rendez-vous est officiellement fixé au 21 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Oui, à la même date que le DLC d'Elden Ring, ce qui ne jouera peut-être pas en sa faveur. Affaire à suivre.

Quant au concept d'Enotria, il est assez attrayant. Le studio Jyamma Games nous plonge dans le folklore italien, dans un lieu pris au piège par le Canovaccio. Il s'agit d'une pièce de théâtre éternelle qui a la particularité de pouvoir plonger le monde dans une « stase surnaturelle ». C'est donc à vous, un Sans-masque, de vaincre les terribles Dramaturges qui sont derrière ce fléau. En utilisant le pouvoir d’Ardore, vous pourrez notamment prendre le masque de vos adversaires pour varier votre panoplie offensive.

On vous laisse regarder la nouvelle bande-annonce qui a été diffusée pour vous faire un premier avis sur Enotria : The Last Song. Vous allez voir, la direction artistique est charmante, et c'est fait sous Unreal Engine 5. On a hâte de pouvoir découvrir cet univers, et de se casser les dents sur les menaces tapis dans l'ombre. Encore un tout petit peu de patience.