Les souls-like, il y en a plein, et ce n'est pas toujours des grands succès. Eh oui, on ne peut pas forcément parvenir au génie des productions de From Software. Néanmoins, on peut s'en approcher, comme en témoignent les bons élèves comme Lies of P ou Mortal Shell. L'idée est quand même d'arriver à trouver sa propre identité, tout en gardant l'essence de ce genre de jeux. L'un des prochains sur la liste qui va tenter l'exercice, c'est Enotria : The Last Song. Pour le moment, on a toutes les raisons de croire que c'est une future pépite, et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce qui va nous contredire.

Enotria : The Last Song nous présente son gameplay attrayant

De nos jours, il est compliqué de réussir à se démarquer de la concurrence, en particulier pour un souls-like. C'est pourtant ce que Enotria : The Last Song va essayer de faire. Le studio Jyamma Games nous l'a bien fait comprendre à travers un trailer inédit venant se concentrer sur le gameplay du jeu, entre autres. Pour rappel, vous incarnez un Sans-masque chargé de vaincre les Dramaturges, les entités qui sont responsables du Canovaccio. Une pièce de théâtre éternelle qui est capable de plonger le monde dans une « stase surnaturelle ».

Ces nouvelles images nous montrent donc les futures menaces qui vous attendent, et les environnements que vous allez parcourir. Il faut l'avouer, c'est de toute beauté et on sent que c'est un univers véritablement imprégné du folklore italien. Quant au gameplay, il a l'air assez nerveux, proposant une sélection d'armes variées, mais surtout des contres. Ces derniers sont bien mis en avant dans la bande-annonce, alors on vous conseille d'affûter vos réflexes. En tout cas, ce qu'on voit est plutôt convaincant.

Côté nouveautés, on a récemment appris que le jeu allait prendre environ une quarantaine d'heures à être bouclé. Une grosse durée de vie qui promet une aventure massive. C'est d'autant plus étonnant pour un titre comme celui-ci, qui ne dispose pas d'un budget rocambolesque. Giacomo Greco, le PDG du studio, a bien rappelé que le passage vers l'Unreal Engine 5 a permis d'étendre l'envergure d'Enotria : The Last Song au-delà des espérances, de « dépasser les normes qualitatives et quantitatives attendues d'une expérience AA ». Des propos qui font saliver, mais encore un peu de patience, car ça sort le 21 août 2024 sur PC et PS5 (plus tard sur Xbox Series).