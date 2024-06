Lors du Summer Game Fest, Jyamma Games a dévoilé de nouvelles informations et une bande-annonce pour Enotria: The Last Song, un RPG d'action de type Soulslike inspiré par le folklore italien. Ce jeu promet une aventure captivante dans un monde lumineux et ensoleillé, plein de dangers et de mystères à résoudre. On est loin de Dark Souls dans l'atmosphère.

Enotria, le fameux Dark Souls italien

Enotria: The Last Song transporte les joueurs dans un monde en proie à une pièce de théâtre éternelle appelée Canovaccio. Qui maintient tout dans une stase artificielle. Vous incarnez le Maskless One, le seul être libre de tout rôle prédéfini, chargé de vaincre les puissants auteurs de cette pièce et de libérer le monde de son stagnation grâce au pouvoir d'Ardore​.

Le gameplay d'Enotria propose une mécanique unique de port de masques. Les joueurs peuvent collectionner plus de 30 masques différents, chacun offrant des compétences et des forces particulières. Vous pouvez alterner entre trois configurations personnalisables à tout moment, permettant une grande flexibilité dans les combats et les stratégies​.

Le jeu met également en avant la possibilité de manipuler la réalité en utilisant le pouvoir d'Ardore. Cela permet aux joueurs de changer l'état de l'environnement pour résoudre des énigmes, découvrir des secrets et obtenir un avantage stratégique lors des combats. En plus de cela, les joueurs pourront débloquer des compétences dans le Path of Innovators. Offrant plus de 150 millions de combinaisons possibles pour personnaliser leur style de jeu​.

Enotria: The Last Song sortira le 21 septembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store. Les précommandes sont déjà ouvertes. Offrant diverses éditions, y compris une édition deluxe avec un accès anticipé de 72 heures, des skins d'armes exclusives et d'autres bonus​.