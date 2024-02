Endurance Motorsport Series arrive à fond la caisse et colle déjà Gran Turismo 7 et Forza Motorsport. Un concurrent sérieux entre en piste et pourrait bien créer la surprise au prochain virage.

Quand on pense simulation automobile, on pense tout de suite à Gran Turismo 7 et Forza Motorsport. Deux licences ultra puissantes qui brillent chacune de leur côté respectivement dans l’écurie PlayStation et Xbox. La concurrence est pourtant bien présente, mais rien n'y fait. Pourtant, Nacon se lance lui aussi dans la course avec une toute nouvelle IP : Endurance Motorsport Series.

Endurance Motorsport Series compte bien prendre l'aspi de GT7 et Forza Motosport

Avec Endurance Motorsport Series, développé par KT Racing, les créateurs de Test Drive Unlimited, Nacon tente de gratter un peu de bitume aux géants déjà bien en place. Pas d’arcade ni de off-road comme Solar Crown. Ici, on parle stratégie, comportement sur la piste et pilotage pointilleux. Ce tout nouveau jeu vise la simulation et promet déjà des sensations de course réaliste où le comportement au volant sera aussi important que la prise de décision ou encore les caprices de la météo. Le credo principal de ce nouveau venu : les courses marathon, une discipline particulièrement difficile et exigeante.

Endurance Motorsport Series promet également un grand nombre de circuits sous licences ainsi qu'un garage conséquent composé de bolides eux aussi sous licences officielles. Nacon souhaite donc entrer dans la cour des très grands et semble déjà prêt à faire chauffer la gomme comme il se doit. Ce tout nouveau jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC d'ici le courant de l’année 2025. Pas de date de sortie précise toutefois, le studio doit déjà s'assurer du bon lancement de Test Drive Unlimited Solar Crown particulièrement attendu et qui, quant à lui, arrivera cette année sur consoles et PC.