Après plus de 10 ans d'absence, la licence Endless Legend et Amplitude Studios (Humankind) ont une grande surprise pour tous les fans de 4X, de gestion et de stratégie.

Les français Amplitude Studios (Humankind, Endless Space 2...) sont de retour aux affaires avec Endless Legend. Après une rumeur et à un teasing sur l'annonce d'un tout nouveau jeu, les spécialistes du 4X ont passé une tête lors de la présentation Xbox Direct du 23 janvier 2025 pour confirmer une énorme surprise. Un nouvel épisode débarque dès le début de cette année et on a eu les premiers détails, mais également un trailer de révélation.

Une suite pour Endless Legend dévoilée

Plus de 10 ans après la sortie d'Endless Legend, Amplitude Studios annonce une suite à son 4X très apprécié par les fans de gestion et de stratégie. « Ce nouveau volet replonge les joueurs dans l'univers ENDLESS avec un monde mystérieux, des factions uniques et une histoire épique » précise le communiqué de presse. Endless Legend 2, qui veut « repousser les limites de la stratégie au tour par tour » en se servant de l'expérience acquise sur les différents jeux Endless et Humankind, se déroule à Saiadha. Un monde océanique où les saisons et les immenses chutes d'eau pourront avoir une influence majeure sur l'apparence des environnements.

« Les joueurs devront s'adapter à ces changements constants, affronter d'anciennes menaces pour découvrir les secrets enfouis dans les profondeurs de Saiadha. Chaque cataclysme apporte de nouveaux dangers, mais aussi des possibilités uniques ». Au lancement d'Endless Legend 2, Amplitude Studios offrira jusqu'à quatre factions au choix, tandis que deux autres seront ajoutées lors de la sortie officielle.

Endless Legend 2 prévoit un accès anticipé sur Steam pour début 2025, avec notamment le retour du programme Insiders le 30 janvier prochain. Grâce à cela, certains joueurs sélectionnés pourront y jouer en avant-première, et partager directement leurs avis auprès des développeurs afin qu'ils améliorent leur copie. Pour tenter votre chance, il faut remplir ce formulaire.

Source : Amplitude Studios via communiqué de presse.