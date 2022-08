Si la version PS5 et Xbox Series X|S de GTA 5 est plutôt feignante, sur PC, certains essayent de repousser les limites du jeu avec des graphismes bien plus évolués. Ces nouveaux extraits ne vont pas faire mentir son auteur.

Après des mois de travail acharné, le moddeur Razed présente son nouveau bébé pour GTA 5 : NaturalVision Evolved. Une nouvelle version du mod NaturalVision Remastered destinée à aller encore plus loin d'un point de vue graphique. L'idée n'est pas de coller à la direction artistique originale, mais au contraire, d'offrir un photoréaliste à divers degrés.

NaturalVision Evolved est un mod de refonte visuelle en cours d'élaboration et qui est actuellement en phase d'accès anticipé. De nombreux changements ont été apportés aux conditions météorologiques, au système d'éclairage, aux couleurs ambiantes, au tonemapping, aux textures de l'environnement, aux modèles des bâtiments, aux accessoires, à la végétation et bien d'autres choses. Et ce afin de brouiller la frontière entre la fantaisie et à la réalité.