On le sait, Fallout 5 n'arrivera pas avant très longtemps. Pour faire patienter les joueurs, un groupe de moddeurs passionné s'est lancé dans un projet de grande envergure : Fallout : London.

Fallout London arrivera en 2023

Transformer Fallout 4 en un nouveau jeu à part entière. C'est presque le défi fou que s'est lancé ce groupe de fans, qui a annoncé la sortie de leur mod en 2023 avec un trailer à part entière. De Big Ben au London Eye en passant à la Tour de Londres, Fallout London plongera les joueurs dans une version post-apocalyptique de la capitale britannique. Un petit vent (radioactif) de fraîcheur, qui change du cadre habituel qui se déroule systématiquement aux États-Unis.

Un mod aux grosses allures de DLC bien fignolé qui nécessitera de posséder Fallout 4 et l'ensemble de ses extensions. Fallout London sera d'ailleurs aussi complet qu'un DLC officiel en proposant un scénario qui se déroule 50 ans avant les événements du jeu de base, des quêtes annexes, des PNJ, des ennemis inédits et bien sûr de nouvelles armes à gogo. Loin du continent américain, les joueurs abandonneront Vaut-Tec et son fameux Vault-Boy, au profit d'une nouvelle entreprise british ayant bâti des abris anti-atomiques.

Des membres de l'équipe recrutés pour Fallout 5 ?

L'ambition du projet est telle que l'équipe de moddeurs s'est même payé le luxe de faire venir quelques acteurs connus comme Colin Baker et Sylvester McCoy, le sixième et septième Docteur de Doctor Who.

Le projet est tel que Bethesda a même recruté certains membres de l'équipe de ce mod. Stephanie Zachariadis, scénariste principale de Fallout London et Ryan Johnson, lead tech advisor, ont depuis rejoint le studio, sans doute pour gonfler les rangs sur Fallout 5. Le chef du projet a lui aussi été approché mais a préféré décliner l’offre pour se consacrer à son bébé.